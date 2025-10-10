Dina Boluarte fue vacada de su cargo como presidenta del Perú por incapacidad moral permanente y, tras confirmarse la noticia, la posibilidad de que busque ingresar a alguna embajada para pedir asilo generó expectativa luego que abandonara Palacio de Gobierno esta madrugada.

Ante este particular, el abogado de la exmandataria, Juan Carlos Portugal, se pronunció a través de su cuenta de ‘X’, y descartó una vez más que su patrocinada piense abandonar el país en las próximas horas.

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, escribió.

“Dejen el delirio informativo, al lado, y construyan un periodismo veraz, educado y responsable”, añadió Portugal.

En esa línea, destacó que la sujeción de Boluarte con el país no es solo un discurso, sino una forma de vida y se trata de “valores supremos que escasean en la política”.

La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como Presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la… — JCPortugalS (@JCPortugalS) October 10, 2025

Cabe mencionar que, antes de que el Congreso aprobara las mociones de vacancia contra su clienta, Portugal conversó con les medios de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno y confesó que la exmandataria estaba preocupada y que su recomendación era que no renuncie.

Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.