Dina Boluarte fue vacada de su cargo como presidenta del Perú por incapacidad moral permanente y, tras confirmarse la noticia, la posibilidad de que busque ingresar a alguna embajada para pedir asilo generó expectativa luego que abandonara Palacio de Gobierno esta madrugada.
Ante este particular, el abogado de la exmandataria, Juan Carlos Portugal, se pronunció a través de su cuenta de ‘X’, y descartó una vez más que su patrocinada piense abandonar el país en las próximas horas.
“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, escribió.
“Dejen el delirio informativo, al lado, y construyan un periodismo veraz, educado y responsable”, añadió Portugal.
En esa línea, destacó que la sujeción de Boluarte con el país no es solo un discurso, sino una forma de vida y se trata de “valores supremos que escasean en la política”.
Cabe mencionar que, antes de que el Congreso aprobara las mociones de vacancia contra su clienta, Portugal conversó con les medios de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno y confesó que la exmandataria estaba preocupada y que su recomendación era que no renuncie.
Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.
