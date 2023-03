La presidenta Dina Boluarte descartó haber recibido dinero durante la campaña electoral del 2021 de manos de Henry Shimabukuro o de Maritza Sánchez, tal y como esta última señaló en un programa periodístico, y dijo que sus acusaciones son “manotazos de ahogado desde la Diroes” de Pedro Castillo.

“Lo que la señora dijo en un medio de televisión el domingo en la noche, de todo lo que dijo es que ella fue enviada, ella y Shimabukuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso”, aseguró ante la prensa este martes.

“Todas las personas que han estado en mi entorno, excepto estas dos personas, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie”, agregó.

Dina Boluarte: "Pretenden involucrarme en actos que ellos cometieron"

En un reportaje de “Cuarto Poder”, la profesora Martiza Sánchez Perales, cercana a Pedro Castillo, afirmó que Henry Shimabukuro cubrió gastos de campaña de Dina Boluarte en el 2021 luego de conocerla en el Club Departamental Apurímac por un valor de unos 800 mil soles durante la segunda vuelta.

Shimabukuro habría pagado, por ejemplo, los estrados para los mítines, que podían costar cerca de 80 mil soles. También los pasajes de avión y los carros en los que la actual presidenta se movilizaba. Incluso habría llegado a cubrir algunos gastos administrativos del Club Apurímac y la vestimenta de Boluarte.

La presidenta descartó todos estos pagos y aseguró que quienes la acusan de recibir este dinero deberán probar lo que dicen ante la fiscalía porque a ella “no le consta que el señor Shimabukuro haya dado un solo sol ni para el Club Departamental Apurímac, ni para absolutamente nada”.

“Son manotazos de ahogado desde la Diroes. Esta señora y el señor Shimabukuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaba en la caminata de la campaña. No los he tenido que retirar porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas”, detalló.

“Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata ni como vicepresidenta ni como ministra y ahora menos como presidenta. Voy a gobernar con nuestros ministros, con las manos limpias”, agregó.