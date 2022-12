La presidenta Dina Boluarte aseguró que hay críticas machistas en su contra y por parte de los líderes políticos y congresistas que piden su renuncia al cargo.

“No al machismo, por eso quiero abrazar a todas las mujeres del Perú [...] No a la violencia contra la mujer, no a la violencia de esa venganza política de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer o porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno?”, cuestionó en conferencia de prensa este sábado.

Boluarte destacó el hecho que es la primera mujer que asume el cargo de presidenta en los 201 años de la república del Perú, pero dijo que es cuestionada por este aspecto.

“Déjenme trabajar pero en pazo, en calma, sin zozobra y déjenme resolver los problemas que no se han resuelto. Dejemos de lado el concepto machista, Quizá duela que por primera vez una mujer asume la presidencia de la República. Demos la oportunidad a las mujeres”, manifestó.

La presidenta aseguró que durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social fue uno de los mejore sectores y que actualmente se encuentra con un 99,4% de ejecución de su presupuesto.

“Descartemos ese maltrato a la mujer, no al machismo, sí a la unidad nacional, sí a la paz, no a la violencia, sí a la vida, sí al desarrollo”, fueron las palabras con las cuales concluyó la conferencia de prensa en la cual pidió al Congreso que apruebe el adelanto de elecciones.