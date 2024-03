Dina Boluarte, presidenta de la República, descartó que su hermano Nicanor Boluarte haya participado en un presunto “complot” junto a Martín Vizcarra para lograr la salida de Alberto Otárola del Ejecutivo, luego de la renuncia de este último.

En declaraciones desde La Libertad, señaló que fue una decisión difícil el pedirle la renuncia a Otárola tras la difusión del audio en un reportaje en ‘Panorama’ donde se oye al ahora exprimer ministro conversar con Yaziré Pinedo, una presunta pareja a quien le pidió su currículum y quien fuera contratada por el Ejecutivo en varias oportunidades.

“No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte, mi hermano. Ellos son amigos. Cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno se está disputando absolutamente nada y eso ha querido hacerse entrever a través de esas noticias. Este complot, lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita”, comentó.

Esto, en alusión al testimonio de Yaziré Pinedo quien descartó que Alberto Otárola haya influido en sus contrataciones y quien dijo que fue más bien un exjefe de Cofopri, César Figueredo, dirigente del partido Perú Primero y cercano a Martín Vizcarra, quien influyó en el sector Defensa para que logre sus órdenes de servicio durante la gestión de Jorge Chávez Cresta.

“Mi hermano no esta comprometido en ningún complot, mi hermano participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la República, su hermana, soy yo. Las decisiones que tome, acertadas o no, con errores o no, es de la presidenta de la República. Yo tengo 11 hermanos, conmigo 12 y ninguno de ellos participa”, insistió la mandataria.

También descartó que Nicanor Boluarte conozca al expresidente Martín Vizcarra o a César Figueredo. “¿Entonces de qué complot hablan?”, cuestionó.

Dina Boluarte aseguró que esta iba a ser la última vez que respondía por las acusaciones contra Nicanor Boluarte por sus presuntos vínculos con personas que terminaron trabajando en su Gobierno.

“Mi hermano tiene más de 25 años trabajando para el estado. Ha trabajado en diversos ministerios, ha sido viceministro en algún momento y en ese andar ha conocido muchas personas, profesionales y que esas personas profesionales que calzan con el perfil estén trabajando en este Gobierno, no hace que mi hermano los haya colocado. Mi hermano no es parte de este Gobierno y no lo será hasta el 2026″, aseveró.