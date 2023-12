La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a asegurar que no hay investigaciones por casos de corrupción contra su Gobierno en el Ministerio Público.

Esto, durante un discurso para conmemorar el inicio de la etapa de operación plena de la nueva refinería de Talara, en Piura, acompañada por ministros y otras autoridades.

“Históricamente Petroperú ha estado revestido de temas de corrupción, situación que en esta gestión no se ve y no se tiene que ver”, comentó para luego asegurar que no hay acusación alguna contra el Ejecutivo.

Discurso de Dina Boluarte

“Estamos culminando el año 2023 y podemos decir este gobierno, con dignidad y con la moral en alto, no hay una sola carpeta que el Ministerio Público haya abierto a este gobierno por temas de corrupción”, aseveró.

Cabe recordar que, contra Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; así como varios exministros, hay una denuncia constitucional presentada por la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides por presunta responsabilidad en las muertes y lesiones durante las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

Además, contra Otárola se inició en octubre del 2023 una investigación preliminar que incluye a funcionarios de Devida por presuntas irregularidades en contrataciones de personas allegadas luego de sostener reuniones con ellas.

Dina Boluarte se dirigió en su discurso a las autoridades de Petroperú y a los miembros del gabinete para trabajar luchando contra la corrupción.

“Insto al presiente de Petroperú, funcionarios y trabajadores, debemos de trabajar y cerrar esa brecha de la corrupción que tanto daño ha hecho a Petroperú y tanto daño le ha hecho al desarrollo de nuestra querida patria”; exhortó.

“Solo con las manos limpias podemos buscar el desarrollo de la patria. Con las manos manchadas solo mancharemos la dignidad del desarrollo de nuestra querida patria”, concluyó la mandataria.