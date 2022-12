La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió a la ciudadanía que no escuche los mensajes “separatistas” que aseguró vienen desde fuera del país, desde líderes políticos que tienen intereses que buscan impulsar la confrontación dentro del Perú.

“Tenemos la blanquirroja en el corazón y en las venas. No podemos andar con esos mensajes separatistas que desde afuera otros líderes que no son peruanos, que tienen sus propios intereses para su región, quieren atizar y quieren impulsar”, señaló para luego comentar que hay una “acción separatista de Puno” que no puede ser respaldada.

“Tenemos que seguir apostando por una patria única donde tenemos selva, costa y sierra, pero somos una cultura pluricultural”, agregó.

Dina Boluarte se reúne con la junta directiva de la Confederación Nacional de Radio y Televisión

Dina Boluarte viajó a Cusco acompañada por varios ministros como los titulares de Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, Salud y otros despachos para reunirse con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y representantes de medios de comunicación de la región.

Esto, con miras a escuchar las preguntas y dirigirse a la ciudadanía de la zona cusqueña antes de la convocatoria de protestas y movilizaciones para el 4 de enero del 2023.

La jefa de Estado insistió, en varias oportunidades, que ella es una mujer de izquierda y, por esto, cuestionó a los otros políticos de izquierda que hasta hace unas semanas conversaban cordialmente con ella y que ahora la califican como enemiga.

“No entiendo por qué los compañeros de izquierda, algunos, no todos, se han levantado en contra de Dina Boluarte. Sigo diciendo y sosteniendo, porque eso es lo que soy, soy una mujer de izquierda pero no de esa izquierda radical que quiere destrozar la patria. Soy de esa izquierda progresista que ama la patria”, comentó.

Boluarte resaltó que cuando asumió la presidencia lo hizo para trabajar para los 33 millones de peruanos. “El hambre no tiene color político, la pobreza no tiene ideología. Sí, soy una mujer de izquierda pero soy presidenta de 33 millones de peruanos y peruanas y juntos con ustedes tenemos que trabajar”, exhortó.