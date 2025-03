La presidenta Dina Boluarte se refirió de manera indirecta a los cuatro procedimientos quirúrgicos estéticos a los que se habría sometido en la Clínica Cabani, a mediados del 2023, y dijo que se trata de “falsedades” e historias inventadas que “repiten a cada rato para hacer creer que son ciertas”.

Durante la ceremonia por el inicio del año escolar 2025 en la Institución Educativa 3049 Imperio del Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, la mandataria volvió a referirse a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y aseveró que nunca podrán acusarla de recibir coimas.

Asimismo, Boluarte Zegarra remarcó que su gestión seguirá trabajando “con la verdad, con transparencia, con las manos limpias y no manchadas de corrupción”.

“Algunos quieren distraernos con sus mentiras, nos acusan con falsedades, inventan historias y crean engaños que repiten a cada rato para hacer creer que son ciertas. Pueden –y se los digo en negrita y resaltado- inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas, como han reconocido algunos corruptos que siguen libre. Por ejemplo, me pregunto, a propósito de ello: ¿La exalcaldesa de Lima sigue libre no? Tarea para el sistema de justicia”, expresó.

“A los que me inventan historietas y mil falsedades, a ellos les digo: no me van a amilanar jamás, que sigan hablando si desean, nosotros seguiremos trabajando con la verdad, con transparencia, con las manos limpias y no con las manos manchadas de corrupción, como ha pasado con otras autoridades y otros gobiernos”, agregó.

Dina Boluarte también refirió que próximamente estará convocando a elecciones generales para el 2026 y con ello –según alegó- pondrá fin a los “inventos, mentiras y tragedias de amor”.

“Acá estamos firmes y dignos, por la dignidad del pueblo es que continuaremos con nuestro propósito de expulsar –y lo digo firme, estamos presentando el proyecto de ley ante el Congreso-, a aquellas empresas corruptas que han dañado tanto al país y aquellas nacionales para que nunca más liciten con el Estado. Que les cueste honradamente ganar la plata que le llega a sus manos y no a costa de la corrupción y de empobrecer a nuestro querido pueblo peruano”, subrayó.

“Seguiremos batallando en la construcción de un país más justo, más inclusivo, un mejor país del que nosotros recibimos, y el 28 de julio del 2026 le diremos al Perú: tarea cumplida”, sentenció.

Se sometió a cuatro operaciones

Un documento médico en poder de la Fiscalía dado a conocer por “Cuarto Poder” detalla que la presidenta Dina Boluarte se sometió a cuatro procedimientos quirúrgicos estéticos en la Clínica Cabani el 28 de junio de 2023.

Según el registro operatorio de la clínica, la mandataria estuvo en quirófano por 2 horas y 25 minutos, contradiciendo la versión de que la intervención duró solo 40 minutos.

Boluarte fue sometida a una rinoplastia con septumplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral, injertos grasos en el rostro y la colocación de hilos de sustentación facial. Además, estuvo internada por dos noches y una mañana en la clínica para su recuperación.

El documento detalla que la cirugía se realizó el 28 de junio de 2023 desde las 21:15 hasta las 23:40. Durante la intervención, se le aplicó anestesia local y sedación intravenosa.

Como parte del procedimiento, se le extrajo grasa del área infraumbilical para injertos en el rostro y se realizó una rinoplastia que incluyó la corrección de un desviado tabique nasal.

El documento operatorio está firmado por el cirujano Mario Cabani Ravello, quien estuvo a cargo del procedimiento, y por el equipo médico que participó en la intervención.

Cabe indicar que este reporte forma parte del libro de control de la clínica, un registro obligatorio al que los pacientes no tienen acceso y que fue entregado a la Fiscalía tras una orden judicial.