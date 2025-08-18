Luego que la última encuesta de Datum revelara que tiene un 96% de desaprobación a nivel nacional, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su Gobierno actúa “con rapidez y responsabilidad” y criticó a gestiones anteriores acusándolas de demorar la entrega de obras para firmar “sustanciosas adendas”.

Durante la inauguración de la Escuela Bicentenario Institución Educativa N° 2028 Peruano Británico, en el distrito de San Martín de Porres, afirmó que su gestión está destinando más de S/ 11.400 millones para mejorar, mantener y construir escuelas en todo el país.

“Nosotros no nos demoramos tres o diez años como en el pasado, donde estiraban la obra para firmar sustanciosas adendas. Sabemos de las necesidades y urgencias de los peruanos, y por eso actuamos con rapidez y responsabilidad”, destacó.

Cabe indicar que no hubo convocatoria de prensa por parte de la Presidencia de la República. La actividad se da un día después de difundirse la última encuesta de Datum, que le otorga apenas un 3% de aprobación a Boluarte Zegarra.

La jefa de Estado recordó también que el Gobierno viene impulsando la construcción y puesta en marcha de más colegios bicentenario a lo largo del país, con el objetivo de cerrar brechas en infraestructura educativa.

Cabe indicar que la nueva infraestructura tiene 28 aulas. Su construcción demandó un tiempo de 11 meses, desde abril del 2024 hasta mayo de 2025.

Con esta obra, el distrito de San Martín de Porres cuenta ahora con 2 Escuelas Bicentenario tras una inversión superior a los S/ 119 millones y que beneficiará a más de 2.651 estudiantes.

A la fecha, 41 Escuelas Bicentenario están operativas en los distritos de Ate, Carabayllo, Cercado de Lima, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Luis, Santa Anita, Surco.

También en las regiones de Junín, Ucayali y el Callao, en beneficio de 62.000 estudiantes con una inversión superior a los S/ 3.000 millones.

A diciembre del 2025 se entregarán 34 escuelas adicionales, con lo que se cumplirá con el objetivo de 75 Escuelas Bicentenario que acogerán a más de 119.000 estudiantes y 5.100 docentes de Lima Metropolitana y 9 regiones del país