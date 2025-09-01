La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno seguirá trabajando sin “dejarse amilanar por nada ni nadie” y dijo que su gestión no tiene ningún “interés político, ni partidario” en las obras.

Durante la ceremonia de inicio de obra del proyecto Esquema Integral, en Carabayllo, que beneficiará a 280.000 ciudadanos con agua potable, la mandataria señaló que su gobierno no mira el “color político” de los alcaldes, gobernadores y dirigentes sociales.

“Nuestro gobierno seguirá trabajando sin dejarse amilanar por nada ni nadie, trabajando por ustedes y por todos los peruanos que soñamos con un país desarrollado, con obras que sirvan a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, varones, a nuestros ancianos. Ese es el cariño que le ponemos a cada cosa, a cada proyecto que desde el Ejecutivo lanzamos para nuestros hermanos y hermanas del Perú”, expresó.

“Otro interés no tenemos. No tenemos interés político, ni partidario ni mezquindad política. Nosotros no miramos qué color político tienen los alcaldes, los gobernadores, los dirigentes sociales, no. Nosotros miramos las necesidades del Perú profundo y atendemos en esa mirada”, agregó.

Asimismo, Boluarte Zegarra enfatizó que su gobierno dejará una “marca” que -según manifestó- espera que se imponga en las gestiones y que tiene que ver con el trabajo “sin corrupción”.

“No le robamos un solo sol al pueblo peruano y así nos retiraremos el 28 de julio del 2026 por la puerta grande, por aquella que entramos cuando se dio el golpe de Estado aquel 7 de diciembre del 2022”, subrayó.

En ese sentido, Dina Boluarte refirió que la obra en Carabayllo estuvo “trabada” y atribuyó este hecho a la corrupción y a las “voces negacionistas” que solo quieren “anarquía, desorden y terror”.

“Menos mal son poquitos, cada día más van a la extinción aquellas voces negacionistas que no quieren el desarrollo del pueblo peruano, porque ellos solo pueden existir en ese embrollo del odio, del negacionismo, de querer buscar la anarquía, el desorden, el terror. Menos mal, son menos”, acotó.

“Nosotros, los que sí queremos el desarrollo de la patria, nosotros, los que amamos de corazón y con sentimiento puro el desarrollo de nuestra patria y así debemos seguir construyendo el desarrollo de nuestro querido Perú”, sentenció.