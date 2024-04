El ingeniero Octavio Mendoza Guerra, otro exdirectivo del club Apurímac que lideraba la presidenta Dina Boluarte, ganó más de S/100 mil en contratos con el Estado entre los años 2021 y 2022.

Según informó “Punto final”, este personaje estuvo al frente de la Secretaría de Proyectos del club Apurímac y que de acuerdo con el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ha ganado distintas órdenes de servicio con entidades del Estado en los últimos diez años.

Además, entre los años 2021 y 2022, cuando Boluarte Zegarra ya estaba en el poder político como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y luego la Presidencia, obtuvo contratos por más de cien mil soles con dos entidades.

Se trata del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y el Programa Nacional de Inversiones en Salud. En su defensa, dijo que con Dina Boluarte no se ha reunido desde el año 2016 o 2017.

“Todos mis trabajos fueron netamente de ingeniería. Yo soy profesional hace treinta años. Y nunca he necesitado ayuda ni nada por el estilo. Gracias a Dios ya no he tenido muchos contratos últimamente”, manifestó.

Cabe indicar que este Diario reveló otro caso similar: el de William Zegarra Pantigoso, miembro del consejo directivo de la asociación que Dina Boluarte presidió hasta el 2021.

Según un informe, el exdirectivo del club Apurímac logró en total 12 servicios con entidades del Ejecutivo, recibiendo por ello S/5,5 millones.