Ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la república, Dina Boluarte, pidió a la ONU reconocer a la delincuencia internacional como organización terrorista y aprobar una nueva legislación nacional e internacional para detener su amenaza hacia los países.

En su discurso, Boluarte Zegarra indicó que la delincuencia internacional recurre a diversos métodos terroristas, como los atentados con explosivos, y han creado mecanismos financieros para legalizar el dinero obtenido de las extorsiones en sus países de origen.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Vivimos ante la amenaza del crimen internacional organizado. En el Perú la delincuencia internacional dedicada a la extorsión recurre a métodos terroristas, como los atentados con explosivos, para someter a los ciudadanos. Estas organizaciones criminales, que utilizan armas de guerra, han creado mecanismos financieros para lavar el dinero manchado de sangre, remitiendo grandes sumas a sus países de origen”, expresó.

“Se pretende normalizar esta violencia, que requiere, para su derrota, el reconocimiento por la ONU, como organizaciones terroristas y una nueva legislación nacional e internacional que detenga su amenaza al sistema democrático y al desarrollo de los pueblos”, agregó.

La mandataria consideró “imperativo” actuar contra el narcotráfico y la minería ilegal porque “destruye el medio ambiente, contamina los ríos y condena a los pueblos y a las personas a la esclavitud”.

“El crimen internacional tiene sometidas a miles de mujeres extraídas de sus hogares y de sus países con violencia y engaños, y explotadas y privadas de su libertad”, acotó.

“Elecciones libres”

Dina Boluarte manifestó que su Gobierno enfrenta la amenaza del crimen organizado y la atribuyó al resultado de la “descomposición de gobiernos tiránicos” que han provocado la migración a otros países como el Perú.

Aseguró que en nuestro rige la “plena separación de poderes y el estado de derecho, el respeto a la libertad y a los derechos humanos”, y que su gestión es la más estable en los últimos cinco años.

“Mi gobierno es el más estable en un periodo de cinco años en el que se han sucedido cinco presidentes. Estamos luchando por la seguridad ciudadana, enfrentando a la delincuencia que aprovecha el alza del precio del oro y el narcotráfico, con resultados positivos que pueden ser verificados”, aseveró.

“Estamos dando la batalla contra la desnutrición infantil y la anemia. Construimos escuelas y hospitales en todo el país, como no se ha hecho en los últimos años. La prioridad son los niños, las mujeres y la familia peruana”, agregó.

Finalmente, la mandataria afirmó que otro objetivo de su Gobierno es “garantizar elecciones libres e imparciales”, e impedir que una “minoría violenta” provoque su fracaso.

“Estamos modernizando la infraestructura de mi país, puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, diseñando una economía mejor conectada al mundo, así como una firme política de lucha contra la corrupción. Nuestro objetivo es garantizar elecciones libres e imparciales, derrotando el intento de una minoría violenta que busca su fracaso”, sentenció.