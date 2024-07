En diálogo con El Comercio, tres expresidentes del Consejo de Ministros cuestionaron la iniciativa, tildándola desde dudosa hasta efectista. Por otro lado, también coincidieron en calificar de innecesaria y superficial la propuesta para renombrar el Mininter.

La mandataria hizo estos anuncios como parte de un plan de “reordenamiento y modernización de los ministerios” que componen el Poder Ejecutivo. Esto para que “cada sector fortalezca sus funciones principales, especialmente las de rectoría sectorial, normativa, de promoción, de supervisión y fiscalización, desprendiéndose de las actividades relacionadas con la ejecución de infraestructura”.

“Esta medida busca unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el gobierno nacional. De esta manera, presento ante este honorable Congreso de la República un cuarto proyecto de Ley que crea el Ministerio de Infraestructura, sobre la base de los actuales programas y entidades públicas que ejecutan inversiones a nivel nacional, agradeciendo sea tramitado con carácter de urgencia.

Anuncio sobre el Ministerio de Infraestructura

La presidenta indicó que este nuevo ministerio “absorberá a las entidades tales como Autoridad Nacional de Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, así como a los programas y proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad vienen desarrollando dichas actividades”.

Entre las entidades adscritas de ese tipo están actualmente Provías Nacional y Provías Descentralizado (MTC); el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el de Saneamiento Rural (MVCS); Pronied (Minedu); Pronis (Minsa); Agrorural y PSI (Midagri); Foncodes (Midis) y Legado (PCM); entre otros. Con ello, se estima que el nuevo sector podría manejar un presupuesto superior a los S/ 17 mil millones

El rol del nuevo sector sería “planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la infraestructura a nivel nacional, con la finalidad de brindar infraestructura para el soporte de los servicios públicos para la población, considerando el enfoque territorial y social, la eficiencia y la sostenibilidad, así como contribuir con la competitividad”. También un “mejor control de los procesos, mayor transparencia y, en general, eficacia en su cumplimiento”.

La presidenta también anunció que “su gobierno tiene previsto la fusión de dos pares de ministerios”. Esto “con miras a potenciar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos”. Para ello, indicó que presentará “los respectivos proyectos de ley” en el plazo de 30 días para que sean tramitados “con carácter de urgencia, de conformidad con el artículo 105° de la Constitución”.

El discurso no precisó qué ministerios serían los que se fusionarían. Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que dos de estos serían el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Anuncio en el discurso sobre el cambio de nombre del Ministerio del Interior

Dina Boluarte afirmó que esta medida “se adopta sin irrogar gasto adicional al tesoro público, dado que se solventa con el presupuesto ordinario de cada entidad; y, se desarrollará en el marco de un proceso de racionalización técnico”. También aseguró que esto no implicará que trabajadores del Estado perderán sus puestos.

“Nuestra meta es modernizar el aparato público para hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y mayores costos administrativos [...] Estos proyectos de rediseño y reordenamiento de entidades no implicará de modo alguno que los trabajadores pierdan sus empleos, pues como gobierno no solo debemos respetar su estabilidad laboral, sino también garantizarla”, dijo la presidenta.

En otro momento de su discurso, Dina Boluarte también anunció que el Ministerio del Interior cambiará de nombre como parte de “un proceso de modernización integral” del sector, en el que se priorizará “la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción”.

“Este proceso de modernización incluye también el cambio de denominación del Ministerio del Interior a ‘Ministerio de Seguridad Pública’, cuyo proyecto de Ley entrego en este acto al honorable Congreso de la República con la finalidad de que sea tramitado con carácter de urgencia”, indicó.

Dina Boluarte durante su mensaje a la nación por 28 de julio. Foto: GEC / Alessandro Currarrino

Cuestionamientos

Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, dijo a El Comercio que la creación de este ministerio implicaría volver a centralizar la ejecución de obras. “Se está planteando volver a centralizar la inversión pública y hay varias dudas sobre eso. En Chile y Brasil existen ministerios de Obras Públicas y las críticas allá son que son ministerios muy centralistas. Más bien, el pedido que tenemos desde las regiones es descentralizar”.

“No sé qué van a decir los gobiernos regionales. Venimos de 20 años de un proceso de regionalización, con mucha desconfianza [...] Paulatinamente, el gobierno central ha ido absorbiendo funciones de los gobiernos regionales. Si no hay claridad de cómo se distribuirán las funciones y competencias, y este ministerio hará toda la obra pública, vamos a tener problemas y conflictos”

Por otro lado, cuestionó que incluso con la longitud del discurso de la presidenta, no se le haya dado mayor espacio o se haya ofrecido más detalles sobre esta propuesta, a pesar de su importancia. Ello impide tener una discusión más detallada. De las 74 páginas que tuvo el documento, solo se le dedicaron cuatro párrafos a esta propuesta.

“Esto va a ocasionar una preocupación en las burocracias nacionales. Otro ministerios van a perder atribuciones, se plantea que asuman más un rol rector, de definidor de políticas [...] Desafortunadamente, la situación de rectorías de los ministerios es muy débil [...] No han desarrollado las capacidades para supervisar el cumplimiento de sus políticas”, dijo el abogado.

Añadió que no sabe si “con la debilidad que tiene este gobierno, esto va a funcionar. En el Perú, estos ajustes no se hacen de un día para otro. La creación o fusión de ministerios son procesos de mediano plazo”. Por otro lado, indicó que se debe estar alerta para que la anunciada nueva cartera tenga políticas anticorrupción fuertes, ya que manejarán un amplio presupuesto. “Si centralizamos el poder, también centralizamos la corrupción. Ese es un factor a tener en cuenta al establecer los lineamientos del nuevo ministerio”.

El exministro Juan Jiménez advirtió que el proyecto ocasionaría conflictos con gobierno regionales. (Foto: PCM)

La exjefa del gabinete ministerial Ana Jara dijo que la propuesta es “inoportuna”, ya que no ataca el problema de fondo en la ejecución del presupuesto público: la corrupción. “Ese es el cuello de botella de por qué no se ejecutan las grandes obras o no se llegan a culminar y apelan a las adendas [...] Ahí es donde se da la corrupción, con los grandes desembolsos de dinero”, declaró a este Diario.

Jara agregó que la iniciativa es inconveniente porque “estamos en un gobierno que está de salida, al que le quedan 24 meses”. “Construir un nuevo ministerio, esta absorción de sectores, toma tiempo. Y eso va a llevar a una paralización del Estado. Los funcionarios no van a poder ejecutar, nadie va a querer firmar hasta que haya un orden y herramientas de gestión. Tienen que haber nuevos reglamentos, nuevos manuales de operación del sector. Esto toma tiempo”.

También dijo que, con algunas excepciones, la presidenta ha mostrado “mediocridad” al elegir a sus ministros. “Eso no nos hace avizorar que a quienes les encargue este nuevo ministerio sean la gente idónea para administrar un señor presupuesto. ¿A quiénes va a convocar como ministro y viceministros? Hasta ahora nos ha mostrado a ministros incapaces de ejecutar su presupuesto inicial para obras de gasto por capital”.

Pese a ello, consideró que el Congreso terminará aprobando la propuesta de Dina Boluarte y consideró que en ese camino, podrían darse intercambios de favores o posibles “repartijas”. “Cada bancada que la respalda podría tener gente que proponga para ocupar puestos”.

Finalmente, consideró inoportuna la propuesta en un contexto en que el Perú recién se está levantando de una recesión. “¿Vamos a comprometer las espaldas financieras del Perú? Como ha dicho el IPE, crear un nuevo ministerio equivale por lo menos a S/ 40 millones anuales, solo para el gasto corriente. Es una medida efectista de la jefa de Estado para aparentar que algo está haciendo”.

La exministra Ana Jara consideró que la medida es "inoportuna" y "efectista"

Óscar Valdés, también extitular de la PCM, dijo a El Comercio que tener un ministerio de Obras Públicas funcionó cuando el Perú tenía un estado más pequeño, pero que hoy “no aplica”. “En el gobierno de Dina Boluarte con más razón. Como ella elige a sus funcionarios, esto no va a pasar de una buena intención. Si centralizamos todas las inversiones en infraestructura, de repente van a ser más lentas que ahora”, opinó.

El exministro consideró que lo que debió hacerse es darle mayor autonomía a las entidades y proyectos actualmente existentes. “Me parece que unirlos va a generar más burocracia y la toma de decisiones va a ser más lenta”.

“Al tener un ministerio que maneje todos los proyectos, van a ser un elemento que no estará ajeno a la corrupción. Estamos contaminados de corrupción. Desde ese punto de vista, tampoco va a ser positivo”.

Por otro lado, cuestionó que la presidenta no haya especificado cómo quedarían ministerios como el de Transportes o Vivienda con estos cambios. “Creo que lo que buscaba la señora Boluarte es generar un impacto para mejorar su popularidad, pero no pasa más allá de eso”.

El ex primer ministro Oscar Valdés Dancuart consideró que la medida no ayudará a la lucha contra la corrupción ligada a obras de infraestructura

Jiménez también dijo que la propuesta de renombrar el ministerio del Interior es solo una “cirugía estética” y que no tiene sustancia. “Las leyes no cambian realidades si no existe liderazgo y políticas que sean apoyadas desde el alto gobierno. Un cambio de nombre sin sustancia solo generará costo al Estado, por el cambio del membrete y los letreros, que se harán en todo el país”.

Sobre el cambio de nombre del Mininter, Ana Jara dijo que “es puro maquillaje”. “Si esa fuera la fórmula mágica, mañana acabaría la delincuencia. Si esa fue la propuesta del ministro del Interior, es puro maquillaje, nada va a cambiar”.

En la misma línea, Valdés dijo que el cambio el nombre al ministerio del Interior, del que él también fue titular, es una medida “totalmente intrascendente”. “El Mininter no solo tiene la seguridad ciudadana, tiene la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico, la minería ilegal, otras amenazas”.