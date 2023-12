Consultado al respecto, en una conferencia de prensa efectuada este jueves, el ministro del Interior dijo puntualmente que los cambios de colocación sí se iban a publicar al cierre de este 2023, tal como ya estaba establecido por la institución policial. Y aseguró que la PNP y el Ejecutivo vienen trabajando de forma “armoniosa”. No dio mayor razón sobre su propio oficio.

“Los cambios de colocación tienen que salir antes de fin de año. Y, por lo demás, también decirle que el trabajo de quien habla, arriba nuestra presidenta de la República, el comandante general [de la Policía] y su Estado Mayor venimos trabajando en forma armoniosa” , dijo escuetamente el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Este Diario dio cuenta de un oficio interno —de fecha 26 de diciembre— enviado por el ministro Torres Falcón al comandante general de la Policía, Jorge Angulo Tejada, en donde solicitaba expresamente la “reprogramación” de la publicación de los cambios de todos los oficiales superiores (es decir, los rangos de mayor, comandante y coronel), argumentando las protestas que se habían anunciado para el 9 de enero y otras fechas.

En el documento solo se hacía referencia a una alerta emitida por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y a una convocatoria por parte de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), que ya este mes había anunciado movilizaciones el 7, 8 y 9 de diciembre en contra del gobierno de Boluarte, al cumplirse un año del golpe de Estado que efectuó el exmandatario Pedro Castillo.

“Cambiar de puestos a los oficiales policiales en pleno desarrollo de las referidas protestas afectaría directamente el desempeño de las diferentes unidades”, se indicaba al jefe de la Policía.

Fuentes consultadas advirtieron a El Comercio que había una incomodidad dentro de la institución policial por este pedido, que contravenía el cronograma establecido y afectaba directamente a los oficiales PNP. Y es que muchos de ellos tienen que desplazarse al interior del país para sus nuevos encargos a lo largo del 2024.

Ante la inesperada solicitud, al interior de la Policía se requirió a las unidades respectivas que emitan una opinión técnica sobre el tema con carácter de “muy urgente”, pues la publicación de los cambios de colocación estaba prevista que ocurra en las próximas horas.

Decisión política

Todo ello se dio el miércoles, mientras se desarrollaba en Pucallpa (Ucayali) la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la cual era encabezada por la presidenta Dina Boluarte, pero también con la participación, entre otros, del propio ministro del Interior y el comandante general de la Policía.

Ya en Lima, y tras la publicación del oficio enviado desde el Ministerio del Interior, hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre Boluarte, el ministro Torres y comandante general Angulo. También fueron convocados el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, así como el titular del Ministerio de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

El encuentro quedó consignado en los registros oficiales de la Presidencia de la República y duró aproximadamente unas tres horas, culminando alrededor de las 08:36 p.m. Tras este encuentro, el ministro del Interior retrocedió públicamente en su intención.

Tanto el mismo miércoles como ayer jueves, este Diario ha buscado recoger un pronunciamiento de parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, se ha optado por no responder.

Fuentes de El Comercio indicaron que desde la Policía Nacional ya se cumplió con presentar al despacho del ministro Torres la propuesta de cambios de colocación, por lo que correspondería plasmarse en una resolución en las próximas horas, como estaba establecido.

Especialistas consultados por este Diario han cuestionado la intención inicial del ministro del Interior y coinciden en que no hubiera resultado necesario frenar la publicación de todos los cambios, sino más bien por el contrario focalizar hacia las zonas en donde habría mayor riesgo con los anuncios de las protestas sociales.

Es la opinión, por ejemplo, del exministro del Interior Carlos Basombrío, quien calificó ello como “una medida innecesaria” y remarcó “que se pudo focalizar, en todo caso en Puno, a unos cuántos oficiales, garantizándole sus viáticos por supuesto. Pero no crear esta situación”.

“Me parece muy floja una afirmación de que va a venir el 09 de enero una cosa muy grave”, señaló Basombrío. Agregó que “cualquier observador sabe que sí, efectivamente, podría ocurrir algo en Juliaca siendo un año de un hecho tan trágico, pero pensar que eso va a remecer al país y todo, creo que está fuera de la realidad” .

“Ellos mismos han dado la respuesta. Si la puedes cambiar [la medida] en menos de 24 horas luego de que diste la decisión, quiere decir que no era una decisión inapelable, inobjetable, sólida como una roca, sino fue una vulgar metida de pata o un pretexto” , remarcó.

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés consideró que se trata de “un error político” e incidió en que los cambios de colocación de los oficiales de la Policía “es una decisión administrativa” y que “no hay una fecha escrita en piedra”.

“Es algo que tiene que evaluarse sobre la base de la conveniencia o no de hacer algunos cambios en determinamos momentos. Eso, por un lado. Por otro, no todos los cambios se hacen al mismo momento. Pudieran haberse dispuesto los cambios de zonas menos complicadas y dejar los cambios —en donde ellos tenían la información— pendientes para no sustituir al oficial a cargo por otro que estaría recién ingresando, teniendo que resolver problemas logísticos, personales y otras cosas”, comentó Valdés.

“Creo que perfectamente podrían haber dicho postérguese por razones del servicio policial en tales zonas los cambios de colocación. Era suficiente. Más detalles lo único que va a ocasionar son zozobra”, subrayó en otro momento.