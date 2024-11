Las mismas fuentes refirieron que la organización le dio las facilidades requeridas por Palacio de Gobierno en el tema de seguridad. Y una muestra de ello es que el miércoles un equipo de avanzada de Seguridad del Estado llegó al campus de TECSUP, donde se realizó el foro empresarial, para inspeccionar las instalaciones.

Además, miembros del equipo de comunicaciones de la Presidencia arribaron a la Ciudad Blanca la noche de ese mismo día.

Boluarte Zegarra, sin embargo, dio un paso atrás y argumentó que debía participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, donde solo hubo tres puntos en agenda: prorrogar el estado de emergencia en Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, el debate de un proyecto del reglamento de la ley de protección de datos personales y la presentación de un informe del MEF sobre el avance de las inversiones.

(Foto: PCM)

Otras fuentes de este Diario indicaron que lo más probable es que la presidenta haya decidido declinar la invitación del IPAE Acción Empresarial para no exponerse. Esto debido a que Presidencia solicitó que no se le realicen preguntas y que solo dé un discurso.

Y luego de una serie de conversaciones, Boluarte aceptó responder a las interrogantes de Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial. Pero horas después terminó cancelando su participación.

Durante la ceremonia de cierre de la CADE 2024, Galdós rompió el protocolo para referirse a la ausencia de la presidenta y del ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Este último estaba invitado a un panel, pero canceló su participación señalando que tenía que asistir al Congreso a sustentar la ley de presupuesto de 2025.

“Lo sucedido por la ausencia de la presidenta y del ministro de Economía es un aliciente más para continuar trabajando, es una prueba más para continuar con las puertas abiertas con el diálogo con el Ejecutivo, para invitarlo a este trabajo conjunto de reconstruir nuestro futuro”, manifestó.

(Foto: IPAE)

Galdós recordó que, en la CADE de hace un año, que se hizo en el Cusco, 12 ministros de Estado participaron. “Que mejor muestra de apertura y de diálogo que esa ocasión, tuvimos la participación activa del Ejecutivo, quiero interpretar muy positivamente que han tenido obligaciones que los excusan de tenerlos hoy con nosotros”, finalizó.

En declaraciones a El Comercio, el presidente de IPAE Acción Empresarial dijo que toma como un desaire la ausencia de la mandataria. Pero remarcó que el empresariado desea tener conversaciones más directas con el gobierno y abordar temas estructurales. “Hemos sido un poquito desafortunados en que no se haya dado la oportunidad de reiniciar el diálogo ahora”, complementó.

“No nos afecta”

Al respecto, el presidente de la CADE Ejecutivos 2024, Fernando Barrios, evitó calificar la declinación de la jefa de Estado y minimizó su ausencia.

“No nos afecta, honestamente, porque este es un evento de diálogo entre la sociedad civil. Obviamente, nos hubiera alegrado que esté presente sobre todo para escuchar propuestas y que comunique las iniciativas que tiene el Ejecutivo. Pero es su decisión qué prioriza y qué no”, manifestó en declaraciones a El Comercio.

(Foto: IPAE)

La edición anterior de la CADE Ejecutivos tuvo la presencia de 12 ministros de Estado y la actual no tuvo la de ninguno. Entre las autoridades que participación estuvieron el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde; la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, y las congresistas Diana Gonzales (Avanza País) y Gladys Echaíz (Honor y Democracia).

Barrios rechazó que exista un cortocircuito entre el empresariado y el gobierno, a raíz de la ausencia de representantes de este.

“No, mire, este CADE es diferente a los anteriores, porque no se han visto temas sectoriales, porque no hemos considerado invitar a ministros. Hemos tocado la reforma institucional y política, que las instituciones funcionen y que el Estado sea más meritocrático y que el Ministerio Público se reforme”, expresó.

“El año pasado hubo 12 ministros, algunos tuvieron participación, pero algunos de ellos a la semana ya no eran ministros. Entonces, hay que pensar con una visión de largo plazo y este CADE trata de entregar una visión con metas concretas”, acotó.

Ausencia total del Ejecutivo

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Julio Cáceres, lamentó que a poco de la clausura y habiendo sido invitada desde agosto, la presidente no haya podido asistir.

“Esperábamos que algún miembro del Ejecutivo viniera, es una lástima porque en el Cusco fueron 12 ministros, esta vez ha habido una ausencia total del Ejecutivo. Puede haber cualquier motivo, pero hay que guardar las formas y eso es lo más importante”, manifestó en diálogo con este Diario.

La ex titular de la Confiep María Isabel León afirmó que lo ideal es que Boluarte Zegarra se hubiera presentado en la CADE Ejecutivos 2024 e indicó que es probable que la presentación de una encuesta de Ipsos Perú, donde se reveló que la presidenta es rechazada por el 93% de los empresarios haya podido motivar la cancelación.

“La presentación de la encuesta no la favorecía, pero hubiera sido ideal, aquí hubo congresistas, han estado representados por Patricia Juárez, a pesar de que el Congreso tiene baja aprobación”, expresó.

A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, sostuvo que es “una lástima” que la CADE Ejecutivos 2024 no haya contado con la presidencia de Boluarte ni de Arista. Remarcó que desde el sector privado hay apertura para seguir trabajando con el Ejecutivo.

De la Tore también opinó que la encuesta, que detalló una caída en la aprobación de Boluarte en el empresariado, de 37% a 6% en un año, “podría haber sido un factor que haya influido” para que la jefa de Estado “decida no venir”.

“Era importante escuchar los planes que ellos tienen, la visión y la hoja de ruta para el país de cara al 2026″, finalizó.

Por su parte, el presidente de Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), Eduardo Morón Pastor, aseguró que el Ejecutivo ha “desaprovechado” una oportunidad de transmitir un mensaje a “los empresarios líderes del país”.

“No será la última oportunidad, esperemos que podamos volver a reencontrarnos y volver a tener un intercambio y diálogo con el gobierno”, acotó.

“El Perú lo que necesita son autoridades que den la cara”

En declaraciones a la prensa, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), consideró que la mandataria “ha perdido una gran oportunidad de explicarle al empresariado nacional cuál es la política económica” de su gobierno “y qué es lo que está pensando [realizar] hasta el 2026″.

“El Perú lo que necesita son autoridades que den la cara, que enfrenten situaciones que en algunos casos podrían ser hostiles, nada de eso debe amilanar cuando uno va a hablar con la verdad”, añadió.

(Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

Juárez sostuvo que el empresariado nacional “es el que da trabajo a la mayoría de los peruanos” y que invierte en el país asumiendo riesgo. Por ello, se esperaba que Boluarte Zegarra marque el camino.

“Las preguntas merecen una respuesta, es natural que quieran conocer, saber, lo que he visto en el auditorio [de la CADE] es absoluto respeto a todos. Y seguramente discrepan con el Congreso, muchos me lo han expresado, pero no he recibido de manera alguna ningún tipo de comportamiento hostil”, dijo en crítica a la presidenta por intentar cambiar el formato del panel, al que fue invitada.

