Seis proyectos al mes: radiografía de la agenda legislativa de Dina Boluarte en el Congreso

Desde su asunción al poder en diciembre del 2022 —tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo—, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha suscrito y enviado al Congreso un total de 197 iniciativas legislativas. De ese universo, el 64% ya fue aprobado y entrado en vigencia, tras su publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Sin embargo, una radiografía de toda la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo pone en relieve la ausencia de reformas estructurales o políticas de fondo, predominando en cambio las medidas administrativas, presupuestales o de carácter procedimental.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Evolución de iniciativas planteas por Boluarte:

Año Propuestas 2022 8 2023 75 2024 70 2025 44 En promedio, seis proyectos cada mes.

Según un análisis realizado por El Comercio, durante los 32 meses que lleva la gestión de Boluarte, el gobierno presentó, en promedio, seis iniciativas legislativas por mes al Parlamento. De las 197 registradas en total, 70 corresponden a proyectos de resolución legislativa —principalmente vinculados a autorizaciones—, mas no a proyectos de ley en sí mismos.

Iniciativas por período presidencial:

Jefe del Estado Días en el poder Proyectos de ley Proyectos de resolución legislativa Total iniciativas legislativas Alan García 1.827 673 148 821 Ollanta Humala 1.828 344 196 540 Pedro Pablo Kuczynski 604 110 67 177 Martín Vizcarra 963 131 83 214 Manuel Merino 6 0 0 0 Francisco Sagasti 255 42 11 53 Pedro Castillo 498 116 77 193 Dina Boluarte + 960 127 70 197

Análisis por temas

En su mensaje a la Nación del 2024, Dina Boluarte anunció una serie de proyectos de ley. Este 2025, no presentó ninguna iniciativa ante el Parlamento. (Composición El Comercio)

Justamente, al revisar y segmentar por materias todo el universo de casi 200 proyectos, destacan —con 39 iniciativas— las propuestas de resoluciones legislativas para autorizar el ingreso y/o tránsito de personal militar extranjero en el territorio nacional. Salvo una, todas ellas fueron aprobadas por el Congreso.

En segundo lugar, figuran una serie de propuestas de índole económico, que abarcan créditos suplementarios, presupuesto, beneficios tributarios y cambios al régimen de contrataciones, entre otras medidas. En este paquete, por ejemplo, se incluye el cuarto crédito suplementario planteado durante su gestión, esta vez, por más S/640 millones y que fue aprobado el jueves por la noche en la Comisión Permanente.

Muy cerca en el ranking se encuentran los proyectos de ley relacionados con el saneamiento de límites y tramos jurisdiccionales a nivel nacional, así como recategorizaciones. En total, en la era Boluarte se van presentando 29 iniciativas de este corte. Estas tres materias —autorización de ingreso de FF.AA., asuntos económicos y saneamiento territorial— encabezan la lista en cuanto a volumen, respectivamente.

Sin embargo, un hecho significativo es que, por la cantidad, los proyectos de resolución legislativa presentados para autorizar salidas al exterior de la mandataria superan a los acumulados por otras materias como Educación, Salud, Transportes e, incluso, a las reformas constitucionales o del sistema político.

Boluarte ha solicitado permiso para salir del territorio nacional en 12 ocasiones durante sus más de 960 días en el poder. De ellas, tan solo dos fueron rechazadas: una en setiembre pasado, para viajar a Estados Unidos; y otra en abril, con destino a la Ciudad del Vaticano.

Este tipo de iniciativas se ubica en el sexto lugar del ranking temático, por debajo de Relaciones Exteriores (convenios internacionales, acuerdos bilaterales, entre otros) y de Justicia (sobre todo, modificaciones al Código Penal).

Ranking por materia:

Por materia que abordan VECES Ingreso de FF.AA. Extranjeras al país 39 Presupuesto, Economía y Finanzas 30 Saneamiento de límites territoriales, organización territorial o creación de jurisdicciones 29 Relaciones Exteriores 14 Justicia 13 Autorización para salir del territorio nacional 12 Educación 8 Defensa 6 Modernización y Fortalecimiento del Estado 6 Cultura 6 Energía y Minas 5 Salud 5 Transportes y Comunicaciones 5 Reforma constitucional y del sistema político 5 Interior 3 Comercio Exterior y Turismo 2 Trabajo 2 Ambiente 2 Desarrollo Agrario 2 Mujer y Familia 1 Inclusión Social 1 Vivienda 1 Nota: En el conteo general, no se toma en cuenta los proyectos N°05262/2022-PE, 05261/2022-PE y 05260/2022-PE, los cuales fueron reactualizados por el Consejo Directivo y corresponden a otros períodos.

Puntos de vista

En opinión de Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, desde el punto de vista cuantitativo las cifras que registra la gestión de la presidenta Boluarte son coherentes, pues están dentro del estimado que se suele enviar período tras período al Congreso.

“Pero desde el punto de vista de las necesidades de reformas que tendrían que ser presentadas por el Ejecutivo, esas cifras son muy relativas y más bien han podido ser superiores”, remarcó a El Comercio.

Esto pues, a juicio de Cabrera, el gobierno “ha podido tener un rol más proactivo de buscar, a partir de la iniciativa legislativa, reformas o modificatorias de carácter más estructural”. “Así como se han impulsado reformas importantes como la ley de contrataciones, han podido haberse impulsado otras reformas sustanciales”, subrayó.

El gobierno de Boluarte, a pesar del tiempo transcurrido, no ha logrado asumir —ni tampoco sacar adelante— reformas de envergadura. A opinión de José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, una de las razones por las que ocurre ello es la falta de una bancada que pueda respaldar y consensuar las propuestas dentro del mismo Parlamento.

“La debilidad del gobierno es que no tiene bancada. Al no tenerla, no hay quien promueva las iniciativas del gobierno dentro del Congreso, está sujeto a las negociaciones políticas. Y los anuncios de carácter legislativo que hace la presidenta cada 28 de julio, por ejemplo, y que deberían de haber sido tratadas con urgencia no sucede, justamente por la ausencia de portavoces”, expresó.

Precisamente, en su mensaje del 2024, Boluarte anunció la creación del denominado “Ministerio de Infraestructura”, como parte de un paquete legislativo que llevó para la ocasión ante el Congreso. Lo cierto es que el proyecto permanece en la Comisión de Constitución sin ser dictaminado hasta ahora.

Por otro lado, explicó Cevasco, esto también demuestra una falta de coordinación entre la Presidencia del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso. Esto con el propósito de lograr la priorización de temas, justamente ante la ausencia de una bancada.

Por su parte, el analista político Enrique Castillo expresó que Boluarte se ha convertido en la “excepción”, pues prácticamente todos los gobiernos han tenido leyes discutibles quizá, pero importantes en el sentido de su impacto o su capacidad de generar algún tipo de reforma. Eso no está ocurriendo ahora.

Para Castillo, esto tiene que ver con la incapacidad de Boluarte de manejar “una agenda con visión país”, pero también con la incapacidad de los mismos sectores. “Hay un vacío de leyes importantes, y es porque ha habido también una inacción e incapacidad de los sectores ministeriales para plantear justamente reformas importantes”, aseveró.