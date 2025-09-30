La presidenta Dina Boluarte pidió a los jóvenes que salieron a protestar en la denominada “Marcha de la Generación Z” contra su Gobierno en las dos últimas semanas, que “no se dejen manipular por aquellos que odian a la patria” y dijo que está dispuesta a “conversar”.

Durante la ceremonia de reconocimiento al general PNP Óscar Arriola como nuevo comandante general de la institución en Puente Piedra, la mandataria pidió evitar “dar malos ejemplos”, como destrozar los bienes públicos y privados, porque “esa no es la forma de diálogo”.

“Queridos jóvenes, queridos estudiantes, no se dejen manipular por aquellos que odian la patria. Unámonos en ese abrazo blanquirrojo que nos tiene que tener con orgullo, con dignidad, y si es que tienen alguna plataforma de reclamo al Gobierno, aquí estamos para conversar, pero no salgan a dar malos ejemplos a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, destrozando los bienes públicos y privados. Esa no es la forma de diálogo”, expresó.

“Piensen en la patria como que fuera el hogar donde cada día salen a estudiar, a trabajar o a buscar el pan de cada día y por la noche retornan a sus hogares. Esa es la patria que tenemos y hay que cuidarla”, agregó.

La jefa de Estado aseveró que su Gobierno “siempre ha trabajado de puertas abiertas” y jamás le ha negado el diálogo “absolutamente a nadie”, por lo que invitó a la juventud peruana a visiten las plataformas de los ministerios de Trabajo, Agricultura y de la Producción para capacitarse e insertarse en las empresas privadas y el Estado.

“Hemos eliminado aquello que impedía a los jóvenes entrar al Estado a trabajar, la experiencia laboral. Este Gobierno, como nunca antes lo ha hecho, está dando las oportunidades y las herramientas a la juventud para que puedan prepararse, capacitarse, generar emprendimiento y le estamos dando un capital como semilla”, subrayó.

“Es decir, no hay pretextos para que se puedan quedar en el concepto del resentimiento y convertirse en aquellos ninis -ni estudian ni trabajan. Este Gobierno les da las herramientas y las oportunidades”, añadió.

Dina Boluarte también subrayó que no permitirá que la confianza ganada como país, tanto a nivel nacional como en el extranjero para que las inversiones puedan llegar, se vea afectada por las protestas.

“No vamos a permitir que algunos grupitos ensayados, direccionados por aquellos que odian la patria, van a traer atrás esa confianza que nos ha costado lograr con entrega, con amor, con cariño, y nuestra patria está forjándose un desarrollo y un futuro”, subrayó.

“Aquellos que no aman la patria, aquellos que siempre han trabajado de la teta del Estado sin hacer absolutamente nada, aquellos que dirigían el Estado sin haber ganado nunca una elección democrática, aquellos que se sentían dueños del Perú y hoy en sus manotazos de ahogados mueven a grupos de estudiantes, un grupo de jóvenes”, sentenció.