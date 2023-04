Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresó Daniel Maurate en reemplazo de José Tello.

Maurate fue titular de Trabajo y Promoción del Empleo durante la administración de Ollanta Humala (2011-2016).

Otárola-quien fue ministro de Defensa y asesor presidencial de Humala- recibió a Maurate en la sede de la PCM el último sábado. La reunión fue de casi una hora.

Fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que hace unos días, Otárola le solicitó a Tello presentar su carta de renuncia por una serie de discrepancias. Una de ellas fue la política de reparaciones económicas adelantadas que la oficina del abogado experto en derecho electoral concretó en beneficio de los deudos de los ciudadanos fallecidos durante los enfrentamientos en las protestas en contra del gobierno y del Congreso, entre diciembre y marzo últimos.

Sin embargo, el motivo principal del retiro de la confianza del jefe del Gabinete Ministerial a Tello se debió, de acuerdo a las mismas fuentes, a la proximidad de la emisión del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el fallecimiento de más de 50 civiles en las manifestaciones, que exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.

“En los próximos días saldría el informe final de la CIDH, y Otárola quiere a un ministro de Justicia y Derechos Humanos que defienda mediáticamente su posición. Tello, en el tiempo en el que estuvo, buscó un equilibrio respecto a los derechos humanos, pero el premier no tiene esa posición, ha buscando un nombre a su medida”, manifestaron las fuentes.

Las mismas fuentes recordaron que el titular de la PCM justificó la presencia del ministro del Interior, Vicente Romero, en la conferencia en la que el Ministerio Público brindó información sobre las propiedades incautadas al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y su familia en el contexto de una mega investigación por presunto lavado de activos. No obstante, no se refirió a Tello, quien también estuvo.

(Foto: Archivo GEC)

Desde el Congreso, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) anunció que iba a recolectar firmas para presentar dos mociones de interpelación en contra de Tello y Romero.

Chirinos consideró que el Poder Ejecutivo, al participar en la conferencia de prensa, estaría afectado la independencia de poderes.

Un perfil similar en Educación

Respecto a la situación de Óscar Becerra, saliente ministro de Educación, en Palacio de Gobierno y en la PCM habría causado molestia sus constantes exabruptos verbales. Por ejemplo, el más reciente fue cuando dijo que el Perú debía salirse “de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”.

“Singapur tiene el mejor servicio educativo del mundo, pero también tiene la pena de muerte. Hagamos los vouchers pero también traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el perdón de los adefesios”, dijo en un video difundido por ILAD en redes sociales.

Estas polémicas expresiones motivaron al primer ministro a aclarar la postura del gobierno de Boluarte.

“Esa no es la posición del Gobierno. El Gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José que ha sido ratificado en 1979 por nuestro país y actuará en consecuencia a ese respeto”, manifestó, visiblemente incómodo.

La elegida para reemplazar a Becerra en el Ministerio de Educación (Minedu) fue Magnet Márquez Ramírez, quien hasta el último domingo se desempeñada como viceministra de Gestión Institucional.

Márquez Ramírez y Janette Ponce Vertiz, viceministra de Gestión Pedagógica, se reunieron, por separado, el sábado con Otárola.

(Foto: El Comercio)

El primer ministro evaluó a las dos para el cargo, y terminó decidiendo por Márquez, porque tiene un perfil similar al de Becerra. Lo que pudo jugar en contra de Ponce, de acuerdo a fuentes del sector, es que fue la jefa de plan de gobierno en educación de Fuerza Popular en las últimas elecciones generales.

Como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo juró Fernando Varela Bohórquez, abogado experto en derecho laboral.

Varela Bohórquez- quien también se reunió con Otárola el sábado-se desempeña como docente de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Asimismo, es asociado activo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

El Ejecutivo, además, designó al economista Juan Carlos Mathews Salazar como ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Mathews Salazar fue viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción en la etapa inicial del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Boluarte —de acuerdo al registro de visitas del portal de Transparencia de la Presidencia— no se reunió con los nuevos ministros durante la última semana. Sí registra citas con Tello y Becerra, el lunes 17 y martes 18 de abril, respectivamente.