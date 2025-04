La presidenta Dina Boluarte reconoció ante la Fiscalía de la Nación que al menos se quedó una noche internada en la clínica del doctor Mario Cabani tras la cirugía a la que se sometió a mediados del 2023, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, la mandataria reiteró que su operación no fue un tema estético, que tenía problemas para respirar por un tabique desviado y que se quedó en la clínica no porque así lo requería el procedimiento médico, sino por una cuestión de comodidad y decisión propia.

“Ahí, terminada la intervención, el médico que me atendió me dio inmediatamente de alta, porque era un tratamiento menor y ambulatorio, y recomendó que no tuviese contacto físico o hacer alguna actividad forzada y sugirió, como era aproximadamente pasada las diez de la noche, que me quedara a descansar en la clínica, la misma que acepté”, expresó.

“Al día siguiente, 29 de junio, feriado porque se festeja San Pedro y San Pablo, luego de tomar desayuno, me retiré a mi domicilio real, luego para cumplir con mis funciones como presidenta de la República”, agregó.

Sin embargo, según el reporte médico de la clínica, Boluarte no permaneció solo hasta la mañana del 29, sino que lo habría hecho al día siguiente, 30 de junio. Es decir, se habría quedado dos noches y una mañana internada, según documentos médicos.

Ante las reiteradas preguntas de Espinoza, la mandataria dejó consignado en sus respuestas que solo fue una intervención quirúrgica para corregir el tabique desviado y los cornetes crecidos. No quiso precisar dónde se practicó aquella intervención ni quiso revelar el nombre del médico que le realizó la cirugía.

Según la declaración, hubo una llamada de atención por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al abogado Juan Carlos Portugal, quien al parecer le dictaba a la mandataria lo que debía decir.

“En este acto, la señora fiscal de la Nación exhorta y apercibe a la defensa de la investigada que deponga su actitud de dictar algunas palabras, porque estamos observando y lo está haciendo de manera intermitente, dejando constancia de la exhortación y apercibimiento”, dice el documento.

Contradicciones a la vista

Boluarte Zegarra también manifestó que la cirugía se llevó a cabo el 28 de junio del 2023, aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, y duró aproximadamente 40 minutos.

El reporte médico de la clínica vuelve a contradecir a la presidenta, pues, según señala, las cirugías se iniciaron a las 9:15 p.m. y terminaron a las 11:40 p.m. Es decir, dos horas y 25 minutos duraron los procedimientos quirúrgicos, según el documento.

Dina Boluarte dejó en claro que no se le expidió descanso médico, porque no era necesario, pues era de carácter ambulatorio. Sin embargo, otra vez, sin hablar del caso puntual de la operación, el médico Mario Cabani explicó cómo se procede al respecto.

“El descanso medico es potestad de los pacientes. El descanso médico uno lo otorga cuando el paciente lo solicita. Uno le da recomendaciones para el post operatorio, pero el descanso medico depende del paciente, porque si el paciente no trabaja, no requiere descanso médico”, dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Consultada sobre si realizó alguna consulta al área de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, o a la que haga sus veces, si existía la obligación o la necesidad de comunicar o no su intervención médica al Congreso de la República, Boluarte dijo que no existe ningún marco legal al respecto.

“No hay un marco legal, ni en la Constitución de la República, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ni en la ley orgánica del Congreso de la República, que se deba comunicar cuando uno va a asistir a un establecimiento de salud. Y, al no existir un marco legal, no vi el deber de comunicar al Congreso dicha atención médica”, acotó.

Más objeciones

A la pregunta si comunicó a su seguridad asignada la intervención quirúrgica para el acompañamiento correspondiente, su defensa objeto la pregunta.

La Procuraduría General del Estado consideró la pregunta válida por guardar relación con los hechos y pese a que la fiscal de la Nación resolvió infundada la objeción porque la interrogante resultaba pertinente, la presidenta no respondió.

Finalmente, la mandataria enfatizó que desde su punto de vista, no era necesario autorizar el levantamiento del secreto a la confidencialidad médica y la entrega de su historial clínico, pese a que ella misma lo anunció en un mensaje a la Nación en diciembre del 2024.

“En mi respuesta introductoria manifesté que, durante estos minutos de intervención quirúrgica, la presidenta de la República ha estado consciente, lúcida, despierta, conversando con los médicos que me atendieron”, subrayó.

“En consecuencia, desde mi punto de vista, el presentar la historia clínica de un tratamiento ambulatorio equivalente a una curación con anestesia de una muela es irrelevante para el proceso de investigación”, sentenció.