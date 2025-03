La presidenta Dina Boluarte responsabilizó ante la fiscalía a su exprimer ministro Alberto Otárola por la investigación que enfrenta por presunto abandono de cargo, reveló “Punto Final”.

Según el dominical, la mandataria dijo ante el Ministerio Público, el pasado 13 de enero, que no entendía la razón por la cual Otárola Pedifundió un “asunto personal” en el Congreso que conocía “desde tiempo atrás”.

“Lamento mucho que la Fiscalía se convierta en mesa de partes de lo que la prensa de manera irresponsable en su mayoría, suelta la noticia y la Fiscalía tenga que abrir carpetas fiscales”, expresó.

“Esta carpeta que se me ha abierto es porque el ex premier Alberto Otárola fue citado al Congreso para que declare las denuncias que la ciudadana Yaziré le imputa. No entiendo la razón por la que el señor Otárola haya tocado el tema de un asunto personal, de carácter privado, que es mi salud, situación que él conocía con suma anticipación. En consecuencia, él tenía conocimiento de la dificultad respiratoria que tenía desde tiempo atrás”, agregó.

Boluarte afirmó que se sometió a esta intervención quirúrgica no un tema de estética, sino porque tenía “dificultades para respirar”, por un “tabique desviado” y “cornetes crecidos en amplitud”.

“Desde el 2011 mis visitas han sido constantes a neumólogos y al otorrinolaringólogo. Esta deficiencia respiratoria, en más de una ocasión en acto público, me quitó la respiración”, aseveró.

Niega versión

En tanto, Julio César Mendoza, abogado de Patricia Muriano, la exasistente de Dina Boluarte, negó que su patrocinada haya dicho que se falsificaron firmas en al menos tres decretos supremos, debido a que la presidenta no podía firmarlos por su postoperatorio.

“Patricia no ha hablado de un decreto supremo, no ha habido eso de las firmas”, dijo a “Punto Final”, postura que concuerda con lo que Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta, también afirma.

Tanto Mendoza como Portugal indicaron que si bien Muriano reconoció su voz en el ahora audio donde reseña una serie de hechos vinculados a la operación, habría afirmado que el clip estaba adulterado.

“Ella ratifica que es su voz, pero no reconoce el contexto, considera que es audio manipulado y sacado de contexto”, señaló el abogado de la exasistente presidencial.

Además, ante la Fiscalía, María Elena Aguilar, expresidenta del Seguro Social de Salud (Essalud), dijo no haber asistido el 28 de junio del 23 a la clínica Cabani para a la operación de Boluarte Zegarra, pese a que Muriano dijo todo lo contrario.