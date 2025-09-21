El registro oficial de obsequios recibidos por la presidenta Dina Boluarte revela una lista que va desde artículos protocolarios hasta regalos de lujo que pueden costar miles de dólares, tras la flexibilización de la norma que rige su control, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, entre ellos se encuentran una réplica de la estatua de bronce de Sanxingdui, valorada en más de U$S10 mil en subastas; sets de cosméticos coreanos que alcanzan los U$S20 mil; y perfumes exclusivos de Dior.

La lista final incluye desde sets de cosméticos de marcas de lujo, perfumes, bisutería fina, vajillas y adornos cuyo valor en el mercado internacional puede superar los U$S10 mil.

Del mismo modo, se encuentran vajillas Mashiko Yaki, que pueden costar U$S650 por plato, hasta un set de cosméticos de la marca coreana Whoo, cuyos productos exclusivos de lujo pueden superar los U$S20 mil.

También se registran botellas de sake, cuchillos ceremoniales Kris -cuyo costo bordea los U$S500 en Internet- y jarrones entregados en visitas protocolares a países como Indonesia y Japón.

En el APEC 2024 otros países como Taiwán, Canadá o Tailandia regalaron cajas de contenido desconocido. Incluso Hong Kong regaló una caja dorada con un set de porcelana de colores que puede costar U$S300.

Además, la encargada de negocios de la embajada de Malasia en el Perú, en el año nuevo 2024, le obsequió a Boluarte Zegarra una caja de color morado y rosado, así como un perfume de la marca Dior, sin precisar qué modelo era.

El costo de este producto puede ascender a U$S100 y U$S200, mientras que algunas ediciones limitadas de lujo pueden costar hasta U$S15 mil.

No obstante, en el registro no figuran los polémicos relojes Rolex que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, habría entregado a la mandataria, ni otros obsequios entregados por alcaldes y gobernadores durante ceremonias oficiales.

Norma fue flexibilizada

Como se recuerda, en julio pasado “Cuarto Poder” dio a conocer que el Despacho Presidencial flexibilizó la directiva sobre los regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares que puede recibir la mandataria Dina Boluarte.

Según el dominical, el cambio a la norma abre la puerta para que Boluarte reciba obsequios bajo criterios mucho más permisivos que los de sus antecesores.

Se trata de la Directiva 004-2025 de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, una directiva que en su artículo 8 sostiene que los servidores tienen prohibido solicitar, recibir o aceptar regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares, ya sea de manera directa o indirecta.

Sin embargo, el artículo 11 identifica excepciones: una serie de obsequios y regalos de los que no estipulan el límite de valor y que sí pueden ser recibidos.

En junio de 2021, la directiva vigente era clara. Los únicos regalos que podía recibir la máxima autoridad eran objetos modestos y funcionales, como lapiceros, resaltadores, porta lapiceros, ‘mouse pads’ y otros artículos que podrían ser considerados como productos corporativos.

Presidencia se pronuncia

En un comunicado, la Presidencia de la República calificó de “tendenciosa” la información divulgada y acusó un intento de pretender “confundir” a la ciudadanía respecto a la recepción de regalos.

“Cabe señalar que este tipo de intercambios se realiza desde hace varias décadas y forma parte de un protocolo entre altas autoridades a nivel internacional que, entre otras razones, busca mostrar la cultura y el arte de nuestro país”, manifestó.

Refirió que la modificación de la norma tiene como objetivo únicamente “establecer los lineamientos para el ofrecimiento, la recepción y/o la devolución de regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares, en concordancia con lo dispuesto en el código de ética de la función pública y su reglamento”.

Detalla que la directiva fue emitida en cumplimiento de lo establecido en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, y sobre la base de la Ley de Modernización del Estado y el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Finalmente, enfatiza que dicha directiva se encuentra alineada a los criterios técnicos de integridad que también cuentan otras instituciones del Estado, como la Autoridad del Servicio Civil (Servir), la Contraloría General de la República, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo, entre otros.

