¿Te sorprendió que Wilfredo Oscorima le diera tres Rolex y una pulsera a la presidenta?”, le pregunto a Rosario Romaní, periodista ayacuchana que lo investiga desde la primera vez que ganó el GORE en el 2010. “No, ya había sido un escándalo cuando se habló años atrás de Rolex regalados a jueces acá. No me sorprendió, porque cuando salió de la cárcel, nunca se arrepintió, retó y volvió a su puesto”. La resiliencia de Oscorima es de antología. Purgó varios meses en el penal de Cachiche en Ica, y salió dispuesto a recuperar su fortuna asociada a su cadena de tragamonedas (transferidas a familiares y allegados), su poder político y su prestigio. Bueno, es muy discutible que llegara a recuperar esto último; pero entre que se hizo amigo de Dina en diciembre del 2022 y que estalló la crisis de los relojes en marzo pasado, habrá sentido que lo recuperó con creces. Por eso –esta es una hipótesis que no se sorprendan si la usa su defensa como atenuante de imputaciones de corrupción- se habrá mostrado tan regalón, romántico y emocionado con su amiga presidente.

Valgan dos precisiones, gracias a la filtración de la declaración de Boluarte ante el fiscal de la nación (FN) Juan Carlos Villena. Nota sentimental: La amistad con Wilfredo empezó, según Dina, antes de que fuera presidenta, cuando era la cabeza del Midis, en una reunión palaciega con gobernadores: “El expresidente Pedro Castillo estuvo sentado al medio de la mesa, al lado derecho mi persona y al lado mío se sentó el señor Wilfredo Oscorima, ahí es donde inicia una amistad sincera de hermanos”. LEE TAMBIÉN | Fiscalía rechaza denuncia de Pedro Castillo contra congresistas por conspiración: las razones de la decisión Nota penal: si bien Wilfredo y Dina han afirmado que todo fue prestado, al menos el reloj comprado en la proximidad del cumpleaños presidencial el 31 de mayo del 2022, ha sido reconocido como un intento de regalo al final recibido como prestado. Esa precisión fue introducida por la defensa de Oscorima, el abogado Humberto Abanto, para hacer la narrativa más creíble. Pero, para la defensa de Dina no interesan los devaneos del gobernador, pues asume de plano que todo fue prestado: “En principio nunca supe que los relojes fueran de alta gama, para mi siempre fueron relojes bonitos que los debería usar en calidad de préstamo. Ya he dicho que jamás hubo pedido o intención alguna detrás de estos préstamos”. Dina apela a la lealtad y sacrificio del wayki romántico. “Fue tan elocuente al contar que la presidenta le había dicho que no guardaba rencor y que luego de ello se fueron a almorzar tranquilos un puca picante; que era fácil intuir que había confidencia y amistad. Oscorima estaba haciendo el ‘damage control’ mejor que el resto de voces que oye Dina”. / Hugo Volvamos al Oscorima estrenado en la política. Rosario Huamaní comparte con la politóloga Claudia Revilla Cortez el asombro por su habilidad para cosechar votos a pesar –o gracias- a su estilo ramplón y auto bombástico de regalar dinero y dádivas. En un video académico donde resume su tesis “De empresario a político: El auge y la caída del gobernador Wilfredo Oscorima en Ayacucho” (PUCP,2021), Revilla enumera las 3 claves del éxito del ayacuchano: 1. Control de medios locales, direccionado publicidad hacia los que lo apoyaron y hostigando a los críticos. 2. Relación clientelar con dádivas financiadas con sus propios recursos. 3. Influencia con autoridades locales (así se salvó de condenas judiciales) que lo llevó a jalar a su causa a políticos populares en sus localidades y a consejeros regionales de oposición. Rosario ha documentado varios casos y hechos que sustentan las conclusiones de Revilla. No hay pruebas de los Rolex supuestamente regalados a vocales de la corte superior de Huamanga, pero sí es elocuente que se salvó de varios casos por los que se le procesó. Tuvo que ser una corte ajena, la de Ica, la que lo sentenció en primera y segunda instancia por la presunta compra forzada y direccionada de maquinaria para atender desastres. Por ello purgó prisión luego de estar prófugo. Hasta que una casación en la Corte Suprema anuló la sentencia. Por eso pudo retomar al gobierno regional en el último año de su segundo periodo. La politóloga Revilla se apresuró en decretar su caída en su tesis presentada en abril del 2021. En octubre de ese año ganó por tercera vez la gobernación y debutó el 1 de enero del 2022. En diciembre de ese año, fue de los primeros gobernadores en respaldar a la estremecida, vapuleada e insegura Dina que pensaba seriamente en renunciar. A pesar de la matanza de una decena de sus paisanos el 15 de diciembre por disparos de efectivos militares, Oscorima apostó temerariamente a ser amigo de una presidenta urgida de respaldo político, mejor aún, si este le venía del gobernador de una región hostil. Dina Boluarte en declaración ante el Ministerio Público: “El expresidente Pedro Castillo estuvo sentado al medio de la mesa, al lado derecho mi persona y al lado mío se sentó el señor Wilfredo Oscorima, ahí es donde inicia una amistad sincera de hermanos”. Wayki de a de veras Dina y Alberto Otárola no tuvieron que rebuscar pretextos para ser deferentes con la región de Oscorima. Este 2024, el 9 de diciembre, se celebra el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y ello ha disparado una serie de eventos y obras. Por ejemplo, los Juegos Bolivarianos se realizarán en Huamanga entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre y ello ha permitido aumentar el presupuesto de la región. En el portal del GORE, una nota de prensa de octubre del 2023 celebra que la región tenía en ese momento el segundo puesto en el ránking de ejecución presupuestal y afirman lo siguiente: “El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asciende a S/. 439′746,000, cifra que se incrementó a S/. 667′831 (PIM). Este incremento en más de 228 millones es el resultado de las gestiones ante el ejecutivo nacional, realizadas por el mandatario regional Wilfredo Oscorima”. Los reflectores aún no ponchaban las muñecas de Dina que ya lucían por lo menos uno de los relojes que le dio Wilfredo, así que este se jactaba de la eficacia de sus gestiones para aumentar el presupuesto de su región. En la misma nota, el gerente general del GORE, Eduardo Huacoto, reafirma la idea: “Nuestro gobernador se encuentra día a día gestionando ante los ministerios mayores recursos, a fin de ejecutar proyectos de envergadura para este y los próximos años”. En ese contexto podría caber –es una hipótesis en la investigación- la buena pro al Consorcio Bicentenario I para construir un comedor para los participantes de los juegos. La representante del consorcio, que firma el contrato para ejecutar la obra de alrededor de S/.24 millones, es Esperanza Rojas, lideresa del movimiento regional Wari Llacta que llevó a Oscorima al poder. El ente licitador es Legado y, como ha investigado Huamaní, en un inicio defendió el proceso de licitación, pero luego de que estalló el escándalo y la OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) señaló deficiencias en el proceso, ha solicitado un informe a la Contraloría. La amistad con quien Dina llama su ‘wayki’ (en quechua algo más que un amigo y algo menos que un hermano) es un punto creíble en la narrativa presidencial. Tuve una muestra de aquella. El sábado 20 de enero, en un evento en Ayacucho, Dina fue jaloneada de las mechas e increpada por dos señoras deudas de la matanza del 15 de diciembre. Oscorima estaba a su lado. El lunes 22, el gobernador estuvo en Lima y lo entrevisté en RPP para que me contara el incidente. Fue tan elocuente al narrar cómo la presidenta le había dicho que no guardaba rencor y que luego de ello se fueron a almorzar tranquilos un puca picante; que era fácil intuir que había confidencia y amistad entre ellos. Oscorima estaba haciendo el ‘damage control’ mejor que el resto de voces que oye la presidenta. Ahora también lo está haciendo pues su versión es crucial en la crisis de los relojes. Ese es el wayki ‘fatale’ de Dina, el que genera los daños y luego los controla.