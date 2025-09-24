La presidenta Dina Boluarte afirmó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su incomodidad por la inauguración del puerto de Chancay, infraestructura controlada mayoritariamente por la empresa china Cosco Shipping.

Durante su participación en un encuentro con ejecutivos en Estados Unidos, el último lunes 22 de setiembre, Boluarte Zegarra pidió tenerle “fe al Perú” y mirar a nuestro país “con ojos de hermandad”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Dina Boluarte sostuvo reunión bilateral con Lula da Silva en Nueva York

En ese sentido, la mandataria pidió reunirse próximamente con Trump para solicitarle que mire hacia América Latina como una opción para futuras inversiones.

“Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay. Y le dije anteriormente al presidente (Joe) Biden, cuando pudimos conversar en el APEC 2023”, expresó.

“Me gustaría reunirme con el presidente Trump y decirle lo mismo, que mire hacia América Latina. Somos un solo continente que debe ser el más fuerte y tenemos las garantías para ello”, agregó.

En ese sentido, Dina Boluarte refirió que en Latinoamérica “está la gran extensión para alimentar al mundo”, pero quien debe liderar es Estados Unidos porque es el país de primer mundo y Perú quiere “apostar por esa fuerza americana”.

LEE MÁS: Dina Boluarte pide a la ONU reconocer a la delincuencia internacional como organización terrorista

“Que las inversiones de Estados Unidos no viajen tan lejos, hasta Europa o el mundo asiático, sino que se queden en América. Y qué mejor si lo hacen en aquel hermoso país, herederos de un gran imperio, el imperio inca”, acotó.

Cabe recordar que en noviembre del 2024, Mauricio Claver-Carone, en ese entonces asesor del equipo de transición de Donald Trump, planteó la posibilidad de aplicar un arancel del 60% a los productos que pasen por el puerto de Chancay hacia el territorio estadounidense.