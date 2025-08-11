En el marco de la visita oficial que cumple en Indonesia, la mandataria Dina Boluarte se reunió este lunes 11 de agosto con la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país y otras autoridades.

En primer lugar, en el Parlamento de Indonesia, Boluarte Zegarra sostuvo una reunión bilateral con representantes del poder legislativo indonesio, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Puan Maharani.

Posteriormente, se reunió con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn.

En el encuentro, la jefa de Estado resaltó la importancia que representa para el Perú ser considerado como socio para el desarrollo de la organización intergubernamental, promover la posición de nuestro país como un destino seguro para las inversiones y el crecimiento de la región.

Cabe indicar que el último domingo Dina Boluarte se reunió con su homólogo de ese país, Prabowo Subianto, en lo que constituye la primera visita de un mandatario peruano a Indonesia.

Durante el encuentro se suscribió el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre el Perú y la República de Indonesia.

La presidenta manifestó el interés del Perú en consolidar los lazos bilaterales, sobre la base de intereses comunes como la promoción de la democracia, la defensa del multilateralismo, el libre comercio, la cooperación Sur-Sur, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.