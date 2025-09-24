La presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, como parte de la agenda que cumple en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Durante el encuentro se mostró el interés en reforzar los acuerdos comerciales, promover la agroexportación y la protección de inversiones mutuas”, señaló la Presidencia de la República en su cuenta institucional en “X”.

La reunión coincide con la conmemoración del 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con el país árabe. Se trata de la relación bilateral más antigua que nuestro país posee con una nación del Golfo Pérsico.

En la actividad también participaron ministros del Perú; el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Abdullah Al-Yahya; y el director de la Autoridad kuwaití de Promoción de Inversiones Directas (KDIPA), Meshaal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Cumbre sobre el Clima 2025

Posteriormente, Boluarte Zegarra participó en la Cumbre sobre el Clima 2025, donde sostuvo que desde el Gobierno se impulsa una “acción climática integral que abarca la adaptación efectiva, la mitigación acelerada y el desarrollo sostenible”.

Mencionó que en los últimos 58 años el cambio climático ha provocado la pérdida del 56% de nuestra superficie glacial, afectando el ciclo de agua amazónico, además de que nuestro océano también sufre calentamiento y acidificación.

“Aunque menos del 0.5% de las emisiones globales provienen del Perú somos vulnerables al cambio climático. Por ello, impulsamos una acción climática integral que abarque la adaptación efectiva, la mitigación acelerada y el desarrollo sostenible”, expresó.

“En este momento crucial para el mundo el Perú reafirma su compromiso con el Acuerdo de Perú mediante la actualización de su contribución determinada a nivel nacional, que hemos denominado NDC 3.0 y será presentada durante la COP30 en Belem, Brasil”, agregó.

Detalló que la NDC 3.0 viene siendo elaborada mediante un proceso participativo con pueblos indígenas, gobiernos locales y regionales, sector privado y sociedad civil.

La presidenta Dina Boluarte durante su participación en la Cumbre sobre el Clima 2025. (Foto: Presidencia)

“En Mitigación al 2035 nos comprometemos a no superar los 179 millones de toneladas de dióxido de carbono. Contamos con 66 medidas hacia la descarbonización en cinco sectores: energía, transporte, agricultura, desechos y bosques”, subrayó.

“En adaptación priorizamos medidas territoriales en siete áreas: agua, bosques, agricultura, salud, pesca y acuicultura, turismo y transporte. Hemos incorporado migraciones y empleos verdes totalizando 84 medidas, además de un componente sobre pérdidas y daños”, agregó.

Finalmente, Dina Boluarte afirmó que el Perú está preparado para participar en enfoques corporativos, conforme al artículo 6 del Acuerdo de París, al contar con un Registro Nacional de Medidas de Mitigación que facilitan inversiones en descarbonización.

“El Perú demuestra que la acción climática es posible solo a través de voluntad política, respeto al régimen multilateral y cooperación internacional. Podremos acelerar las soluciones frente al cambio climático cuidando nuestro único hogar, la Tierra, nuestra única Pachamama”, sentenció.