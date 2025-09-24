La presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la 80° Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Según informó la Presidencia de la República, la mandataria reafirmó el “firme compromiso” de su Gobierno “con la paz, el fortalecimiento del multilateralismo y con los valores universales que inspiran a las Naciones Unidas”.

Boluarte Zegarra firmó el libro de visitas de las Naciones Unidas. Ello, previo a la reunión que sostuvo con el secretario general de la ONU.

La presidenta Dina Boluarte firmó el libro de visitas de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)

Tras ello, la jefa de Estado sostuvo una reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah, cuyo país mantiene una relación diplomática con el Perú desde hace 50 años.

Por la tarde, Dina Boluarte asistirá a un evento especial de alto nivel sobre acción climática, donde expondrá los esfuerzos ambientales del Perú y su compromiso con el Acuerdo de París.

Después la mandataria acudirá a una reunión de trabajo, organizada por la America Society / Council of the Americas (AS/COA), en el cual presentará las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece el Perú.

El último martes Boluarte Zegarra sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Brasil, Lula da Silva, la cual se realizó en la sala que cuenta con el adorno del manto ceremonial de la cultura Paracas, obsequiado por el Estado peruano a la ONU en 1957.

Ambos jefes de Estado coincidieron en la necesidad de profundizar en el desarrollo de infraestructura complementaria, que permita la conectividad entre Perú y Brasil, y el desarrollo económico de las zonas amazónicas fronterizas.