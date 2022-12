Dina Boluarte, presidenta de la República, aseguró que cuando fue parte del Gabinete Ministerial ante de la vacancia de Pedro Castillo y antes que juramente Betssy Chávez como primera ministra, trató de proteger el mandato de su antecesor al recomendar que no presente una cuestión de confianza al Congreso.

Boluarte, comentó que desconocía los motivos de la violencia en las calles en las protestas en su contra, recordando que ella fue parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo y los eventos de cierre de campaña en los que participó en el 2021.

“No entiendo por qué la violencia en las calles. Yo no busqué estar acá. Yo protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo y seguramente debe estar recordando mis palabras que le sugerí que no presentara la cuestión de confianza. Si no se hubiera presentado la cuestión de confianza, seguramente él seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó, quien lo llevó a tomar las decisiones que provocaron ese golpe de estado y esa vacancia desde el Congreso?”, cuestionó al señalar que desconocía los motivos que tuvo Castillo para tratar de disolver el Legislativo.

La jefa de Estado resaltó que una de esas oportunidades en las que trató de apoyar a Castillo fue al oponerse en el Consejo de Ministros que se presente la cuestión de confianza que finalmente materializó Aníbal Torres para dejar sin efecto la norma que restringe el referéndum en materias constitucionales.

“¿Por qué me opuse? Porque sabía que en el Congreso esa cuestión de confianza no iba a ser aceptada y al contrario de ello, se iba a acelerar o la vacancia del presidente o la suspensión y le dije, le recomendé, sugerí en ese momento que era conveniente presentar la cuestión de confianza”, aseguró.

La presidenta, que en esas fechas era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, dijo que el Consejo de Ministros aprobó la presentación de la cuestión de confianza y esto atizó la vacancia y la suspensión que se estaba evaluando en el Parlamento.

“Luego de eso yo me aparto del Gabinete. No estaba de acuerdo con esa presentación porque estaba queriendo apostar que el expresidente Pedro Castillo culminara su gestión el 28 de julio del 2026. A eso estaba yo apostando y cuando digo lo protegí hasta donde pude, hasta ese instante estaba recomendando que no se presentara la cuestión de confianza”, insistió.