La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el objetivo del Gobierno del Perú es reforzar la relación con Brasil con miras a una agenda de integración sudamericana, por lo que se enviarán a dos miembros del Gabinete Ministerial en representación suya a la toma de mando de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nuestro gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral con el hermano país de Brasil, enfatizando la agenda de integración sudamericana y la sostenibilidad de la Amazonía”, señaló en redes sociales este viernes 30.

Horas antes, y a través de sendas resoluciones publicadas en el boletín de normas legales de El Peruano, se confirmó que el Ejecutivo enviará en representación del Perú al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y la canciller Ana Cecilia Gervasi, a Brasil desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 2 de enero del 2023.

Ello, con el objetivo que participen en las ceremonias de la asunción de Lula da Silva como presidente del Brasil, las cuales se llevarán a cabo en Brasilia el 1 de enero.

Dina Boluarte no viajará a este evento, tal y como anunció en un primer momento el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, porque se suspendió el debate en el Congreso para aprobar una iniciativa que permitiría al presidente del Poder Legislativo asumir funciones administrativas del Despacho Presidencial en caso no haya vicepresidentes de la República.

“Dado que no me será posible viajar a la asunción del mando presidencial de Lula da Silva, he decidido que el Perú esté representado al más alto nivel por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la canciller Ana Cecilia Gervasi”, indicó la jefa de Estado.