La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció sobre el comunicado de Perú Libre -dado a conocer por Vladimir Cerrón, que anuncia que no votarán por la investidura del Gabinete de Mirtha Vásquez y amenaza con expulsiones. La también militante del grupo oficialista indicó “yo creo que no es el sentir de las bases del partido”.

“No (me preocupa el distanciamiento de Perú Libre). Yo creo que no es el sentir de las bases del partido (...). Nosotros estamos trabajando, caminando. Estar acá me parece novedoso lo que salió (el comunicado), pero no me preocupa porque estamos trabajando con ustedes, con el Perú y a ellos nos debemos”, manifestó.

“Ha sido una sorpresa para nosotros hoy en la mañana, pero estamos trabajando por el Perú”, insistió Boluarte en declaraciones para la prensa.

Previamente, durante una actividad municipal en Pasco, señaló: “el tema electoral terminó. A partir de ese momento, nos hemos quitado la casaquilla de partidos políticos y hemos apostado por el Perú y no vamos a desmayar, no nos vamos a detener”.

Puntualizó, además, que nada “ni nadie nos va a detener de esa línea que el presidente Castillo ha trazado”.

"Nada ni nadie nos va a detener de esa línea que el presidente Castillo ha trazado. No nos estamos saliendo de la línea, estamos llevando la misma línea que en campaña hemos dicho porque somos hombres y mujeres leales con la patria y con lo que se ha ofrecido en campaña y no nos vamos a salir de la línea, nadie nos hará salir de la línea", remarcó.

“Estamos en esa línea -dijo- porque el pueblo apostó por ese cambio con esperanza que el profesor Pedro Castillo y Dina Boluarte dijimos en campaña y no bajaremos la cabeza porque así trabajaremos. Nuestra moral, nuestra ética y nuestros principios nos van a mantener de pie junto a ustedes hermanas y hermanos queridos de Cerro de Pasco”.

Como se recuerda, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó que tras una Asamblea Nacional Extraordinaria, su partido decidió que no dará el voto de confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez.

En sus redes sociales, Cerrón Rojas anunció también la recomposición de la bancada. “Asamblea Nacional Extraordinaria: Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada”, escribió en su cuenta de Twitter.

Junto con su mensaje, Cerrón compartió un documento en el que Perú Libre explicaba que el actual Gabinete Ministerial representa un “giro político” del Gobierno hacia el “centro derechismo” por la presencia de “caviares”.

“Existe un inagotable giro político del Gobierno y de Gabinete Ministerial hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan el financiamiento exterior, de las patronales internacionales y del propio Estado”, dice el comunicado de Perú Libre.

