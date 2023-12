La presidenta Dina Boluarte defendió la contratación de Víctor Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor, como capacitador en gimnasia laboral –más conocida como “pausas activas”- por unos S/35 mil en el programa “País” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En declaraciones a los periodistas, indicó que Torres Merino “calzaba” con el perfil solicitado en ese entonces y que no había ningún problema con su contratación, pues en los informes que pidió al actual titular de la cartera, Julio Demartini, una vez conocida la denuncia de ‘Panorama’, se señala que cumplió con su labor.

“Dijeron tendenciosamente que el profesional no había cumplido con sus entregables, anoche justamente a raíz del anuncio yo solicité al ministro Demartini que me informara y el profesional en su oportunidad cumplió con cada uno de los entregables”, expresó.

“Me entero que había hecho ocho talleres en una oportunidad, seis talleres en otra oportunidad que favoreció para que el personal del programa País pudiera tener mejor rendimiento. Pregunto yo a la prensa, ¿dónde está lo ilícito?”, agregó.

Boluarte Zegarra también dijo que no estaba al tanto de la contratación de Víctor Torres Merino cuando era titular del Midis, pero reiteró que no existe ningún problema porque calzaba con el perfil y no tenía nada que ver el ser amigo de su hermano Nicanor.

“Justamente he verificado –porque me acabo de enterar por la noticia- el profesional calzó en su momento en el perfil para hacer estas charlas que todo el Estado tiene. Yo mismo cuando trabajaba en el Reniec participé de talleres que nos permitían hacer el clima laboral positivo, ser más productivo, proactivo”, manifestó.

“El profesional calzaba en su oportunidad para esta tarea que había convocado el programa País. ¿Dónde está el problema? Acaso porque es amigo del doctor Nicanor Boluarte o porque era ministra, yo no estaba enterado que lo habían contratado por ejemplo”, insistió.

Finalmente, Dina Boluarte reiteró que su hermano Nicanor no forma parte del Gobierno y no tiene injerencia alguna en la designación de prefectos, con quienes promueve la formación del partido político Ciudadanos por el Perú.

“(No tiene) ninguna (injerencia), totalmente abierta está todo el Ejecutivo para que pueda el medio de comunicación y verificar, buscar bajo la alfombra. Mi hermano no tiene participación en el Ejecutivo”, subrayó.

La presidenta Dina Boluarte defiende la contratación del amigo de su hermano Nicanor en el Midis. (Video: Canal N)

Como se recuerda, un informe de la Contraloría General de la República señaló diversas irregularidades en la contratación del amigo de Nicanor Boluarte en el Midis debido a que no cumplió con los 7 talleres propuestos.

“Se ha identificado indicios de irregularidad referidas a supuestas contrataciones a personas allegadas a la exministra del ministerio desarrollo e inclusión social y actual presidente de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, refiere el documento.