La presidenta de la república, Dina Boluarte, se refirió a la inseguridad ciudadana que vive nuestro país y dijo que si hay que reclamar sobre el tema no es al Poder Ejecutivo, sino al Ministerio Público.

Durante una visita al avance de la construcción de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional (PNP) en Chorrillos, la mandataria volvió a cuestionar a la fiscalía por liberar a delincuentes detenidos.

“La seguridad de las peruanas y peruanos es de todos, no solamente del Ejecutivo. Si hay que reclamar que no se está actuando, no es al Ejecutivo, vayamos al Ministerio Público a reclamar”, expresó.

“No puede ser posible que de los impuestos de los peruanos, transferimos el presupuesto a la Policía, la Policía actúa, entrega al Ministerio Público y el Ministerio Público los libera, y estos delincuentes salen con más ganas a quitarle la vida a peruanas y peruanos. No lo vamos a permitir”, agregó.

Boluarte Zegarra cuestionó la decisión del Ministerio Público de liberar a 16 ciudadanos extranjeros que habían sido detenidos en un edificio en el distrito de Ate con un arma de fuego y drogas.

“Señora fiscal de la Nación, ese es el gran problema que tenemos con el Ministerio Público. Estamos aquí, en Lima y Callao, en estado de emergencia. Dentro del marco legal, con los recursos de todos los peruanos, la Policía sale a cumplir su deber. Capturamos a los delincuentes con armas de fuego, con cocaína, marihuana, con granadas de guerra, los ponemos a su disposición. ¿Y qué hacen sus fiscales, señora fiscal de la Nación? Los liberan. Eso no puede ser”, subrayó.

Finalmente, la mandataria anunció que tomará acciones contra aquellos fiscales que liberen a delincuentes ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quien pidió “actuar” frente a las quejas y denuncias del Ejecutivo.

“No nos vamos a quedar tranquilos, tenemos que denunciar a esos fiscales. No entendemos el por qué están de espaldas al reclamo de la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana. Tenemos que denunciarlos no solamente en la jurisdicción que corresponda, sino también ante la Junta Nacional de Justicia, que es allí donde se ratifican a fiscales y jueces”, acotó.

“Señores de la Junta Nacional de Justicia, cuando reciban nuestras quejas y denuncias, actúen por favor. La seguridad de todos los peruanos y de las peruanas no solo depende únicamente de la Policía Nacional del Perú, no solo está solo en manos del Ejecutivo, sino también sobre todo el Ministerio Público, del Poder Judicial”, sentenció.

Dina Boluarte pide sancionar a fiscales y jueces que liberan delincuentes. (Video: TV Perú)