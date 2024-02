La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que el Ministerio Público deberá investigar y corroborar los dichos de Jaime Villanueva, incluyendo lo que señaló sobre supuestas coordinaciones entre sus abogados con la fiscalía para buscar archivar las investigaciones por lavado de activos en su contra.

“Respecto a las declaraciones del señor Villanueva, en ese respeto a las instituciones y a la autonomía, el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que siempre desde el Gobierno decimos es que se aclare, se corrobore, se investigue y que discurra el proceso que tenga que caminar. Nosotros no vamos a dar mayor opinión”, señaló.

Esto, al responder ante la prensa este martes cuando se le preguntó sobre la versión de Jaime Villanueva, quien dijo ante la fiscalía que en el 2022 sostuvo una reunión con el fiscal Marco Huamán y el entonces abogado de Boluarte, Óscar Nieves, quien habría pedido que se archive el proceso contra su defendida, solicitud que Villanueva trasladó luego a Rafael Vela Barba, coordinador de fiscalías de lavado de activos.

Dina Boluarte sobre caso de Villanueva

Cuando se le insistió si es que ella confirmaba o rechazaba esta versión, la presidenta evitó dar una respuesta clara y solo reiteró su pedido para que se investigue el caso.

“Lo que estoy diciendo no es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos como siempre acudiendo cuando se nos llame”, comentó.

En otro momento, cuando se le preguntó si es que su defensa legal tenía acceso privilegiado a la investigación por lavado de activos que involucraba a Perú Libre, Boluarte aseguró que la única relación que tiene con sus abogados es en reuniones para acudir a citaciones fiscales.

“La investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Entonces yo no podría afirmar o decir palabras de terceros. Yo solo puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados y respetuosa de los procesos. Yo acudo a las reuniones con mis abogados para acudir a las citaciones que me hace el Ministerio Público. Esa es la única relación entre el abogado y su patrocinado”, indicó.

La jefa de estado evitó responder nuevamente sobre estas declaraciones de Jaime Villanueva y cuando se le preguntó por tercera vez por esos dichos, se retiró de la rueda de preguntas.

“Estaré atenta a la notificación del Ministerio Público”, aseveró antes de dejar el micrófono.