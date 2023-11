La presidenta de la República, Dina Boluarte, culpó a gestiones anteriores de la falta de agua y desagüe a nivel nacional, así como por la falta de mantenimiento de las carreteras del país y la precaria situación del sector salud.

Durante una reunión con los comités del Vaso de Leche de Lima y Callao, la mandataria afirmó que “de la noche a la mañana” el Poder Ejecutivo no puede atender todo el territorio nacional.

“A veces cuando se dice así, saneamiento básico, ¿eso qué es? Es agua y desagüe para nuestras casas que a nivel nacional no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Por la desidia de algunas autoridades que no le han puesto interés en aquello”, expresó.

“Lo otro que hay que atender es la salud. ¿Tenemos hospitales? Sí. ¿Y están en la capacidad de atender a los más de 33 millones de peruanas y peruanos? No. ¿Es culpa de esta presidenta? ¿El que no tengamos agua y desagüe es culpa de esta presidenta? ¿El que las carreteras, los caminos no estén con mantenimiento es culpa de esta presidenta? Estamos atendiendo sí, pero de la noche a la mañana no podemos atender todo el territorio nacional”, agregó.

Asimismo, Dina Boluarte también pidió a los alcaldes y gobernadores regionales de todo el país trabajar porque les “nace del corazón” y no por presión.

“Desde aquí yo convoco también a nuestras autoridades que están allí a nivel nacional, póngale punche. No solamente actúen cuando va un ministro, un viceministro y por presión trabajan. No. Hay que trabajar porque nos nace del corazón”, acotó.

Dina Boluarte pide vocación de servicio a trabajadores del estado

Cabe indicar que en el encuentro, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, participó el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.