La presidenta de la república, Dina Boluarte, se refirió a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, de quien dijo “no le rompieron su puerta” a pesar que ella misma reconoció haber recibido millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Durante la presentación de los logros de la pesca industrial de anchoveta y cierre de la segunda temporada 2024, la mandataria también dijo que su gestión impulsa la “verdadera descentralización económica” y que la inversión pública en el país avanza “sin corrupción”.

Asimismo, Boluarte Zegarra aseveró que “no hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales” y citó los casos en los que se encuentran implicadas Odebrecht, OAS y el llamado ‘Club de la Construcción’.

“Estamos impulsando la verdadera descentralización económica y hoy los resultados nos dan la razón. Otro aspecto fundamental es que la inversión pública en el país avanza sin corrupción. No me voy a cansar de decirlo en cada espacio que nos encontremos: nuestro gobierno -puedo decir- es de manos limpias, con la conciencia tranquila”, expresó.

“No hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales como Odebrecht, el Club de la Construcción y la empresa OAS. Una exalcaldesa goza de libertad, no le rompieron su puerta a pesar que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción. Así está todavía parte de nuestro sistema judicial”, agregó.

Boluarte Zegarra siempre criticó el allanamiento a su vivienda, realizado el 30 de marzo del 2024, en el marco de la investigación que afronta por el Caso Rolex, medida que calificó de “inconstitucional, arbitraria, desproporcional y abusiva”.

Cabe indicar que la exalcaldesa Susana Villarán afrontará un juicio por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas por el no a la revocatoria en el 2013 y su reelección en el 2014. La fiscalía ha pedido 29 años de prisión para la exfuncionaria edil.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria (...) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña”, aseveró en el 2019.