La presidencia Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Brasil, Lula da Silva, el último martes 23 de setiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según informó la Presidencia de la República, dicho encuentro se realizó en la sala que cuenta con el adorno del manto ceremonial de la cultura Paracas, obsequiado por el Estado peruano a la ONU en 1957.
Ambos jefes de Estado coincidieron en la necesidad de profundizar en el desarrollo de infraestructura complementaria, que permita la conectividad entre Perú y Brasil, y el desarrollo económico de las zonas amazónicas fronterizas.
En su tercer día de actividades, este miércoles 24 de setiembre, Boluarte Zegarra sostendrá una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Tras ello, la jefa de Estado sostendrá reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah, cuyo país mantiene una relación diplomática con el Perú desde hace 50 años.
Por la tarde, Dina Boluarte asistirá a un evento especial de alto nivel sobre acción climática, donde expondrá los esfuerzos ambientales del Perú y su compromiso con el Acuerdo de París.
Después la mandataria acudirá a una reunión de trabajo, organizada por la America Society / Council of the Americas (AS/COA), en el cual presentará las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece el Perú.
