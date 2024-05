Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, anunció que solicitará el archivamiento de la investigación contra su patrocinada por el Caso Rolex, que involucra al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En declaraciones a Canal N, indicó que ya han transcurrido los 60 días que establece la Ley 27399 para los altos funcionarios del Estado, incluida la presidenta de la república. También calificó de ilegal la ampliación por 8 meses más de las indagaciones.

“Sin perjuicio de eso, la Ley 27399, que regula las investigaciones preliminares a los funcionarios del artículo 99 de la Constitución, entre ellas la presidenta de la república, establece tan solo 60 días. Consideramos en esa perspectiva que esa ampliación es ilegal”, expresó.

“Por ello hemos pedido al fiscal la conclusión de la investigación preliminar y la correspondiente decisión que tiene que adoptar: o formula denuncia constitucional o archiva el caso. Seguro que nos dirá que no y acudiremos a una audiencia de control de plazos ante un juez supremo de investigación preparatoria”, agregó.

En ese sentido, señaló que el tema ha sido “resuelto y aclarado” por su patrocinada en los 60 días de plazo establecido por el fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, razón por la cual –según su punto de vista- el juez debería darle 15 días para que emita un decisión final sobre ese caso.

“Consideramos que independientemente pueda crearse a esa especulación, hay que respetar las normas. Los derechos humanos no tienen rostros, sea quien sea, los plazos son sagrados y hay que cautelarlos”, enfatizó.

Como se recuerda, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derechos presentada por Boluarte Zegarra en el marco de la investigación preliminar que afronta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y omisión de declaración por el Caso Rolex.

La presidenta, a través de su defensa legal, cuestionó una presunta vulneración del derecho a la defensa y de igualdad ante las partes porque supuestamente la Fiscalía de la Nación no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta.

De otro lado, Juan Carlos Portugal adelantó que Dina Boluarte acudirá este martes 28 a la Fiscalía de la Nación para declarar por la supuesta orden para desactivar el equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“Está citada a las 9 de la mañana. La presidenta me dijo hace unos días: ‘Doctor Portugal oigo en los medios que usted dice que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo quiero declarar, no solo usted, yo deseo declarar’. Por eso mañana estaremos a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Nación”, enfatizó.