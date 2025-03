Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, consideró “fantasioso” que Mario Cabani, el médico que operó a la presidenta a mediados del 2023, sea un colaborador eficaz de la Fiscalía de la Nación.

En declaraciones a los periodistas luego de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el letrado reiteró que su patrocinada no ha cometido delito alguno.

“Para que exista la colaboración eficaz eso presupone que una persona ha delinquido, que ha cometido un delito, y (ni) Mario Cabani, en perspectiva nuestra, ni la presidenta de la república, han cometido un delito, de manera que esa aspiración es fantasiosa”, expresó.

Sobre la existencia de un supuesto correo donde el galeno solicitaría puestos en el Gobierno a Patricia Muriano, exasistente de Boluarte Zegarra, el abogado refirió que de ser cierto, la mandataria no participó y pidió investigar si es real.

“No podíamos comunicarnos porque hay dos razones allí: Primero, que no es una comunicación que efectúa mi clienta. Según información de fuente abierta por los medios de comunicación, es Mario Cabani que emite una comunicación a la secretaria de la presidenta, no sabemos quién es, de tal manera que si mi clienta no interviene, no tengo por qué saberlo”, subrayó.

“En segundo lugar, no solamente lo digo como abogado, sino como ciudadano, que se investigue si ese correo es real, que sin efecto ha habido una contraprestación por la intervención que le ha dado a la presidenta y si realmente lo ha elaborado él”, agregó.

En ese sentido, Portugal enfatizó que Mario Cabani es una “persona experimentada, expuesta y prestigiosa públicamente”, y manifestó que le cuesta creer que de manera “tan visible y externamente” supuestamente haya realizado estas solicitudes en un correo electrónico.

“Que se investigue para que se demuestre que mi clienta no participó de esa comunicación, de ese correo, pero principalmente para determinar si es correo es auténtico o no”, sentenció el abogado de Dina Boluarte.

Declaraciones de Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. (Video: Canal N)

El caso

Un documento médico en poder de la Fiscalía detalla que la presidenta Dina Boluarte se sometió a cuatro procedimientos quirúrgicos estéticos en la Clínica Cabani el 28 de junio de 2023.

Según el registro operatorio de la clínica, la mandataria estuvo en quirófano por 2 horas y 25 minutos, contradiciendo la versión de que la intervención duró solo 40 minutos.

De acuerdo con la información obtenida por “Cuarto Poder”, Boluarte fue sometida a una rinoplastia con septumplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral, injertos grasos en el rostro y la colocación de hilos de sustentación facial. Además, estuvo internada por dos noches y una mañana en la clínica para su recuperación.

El documento detalla que la cirugía se realizó el 28 de junio de 2023 desde las 21:15 hasta las 23:40. Durante la intervención, se le aplicó anestesia local y sedación intravenosa. Como parte del procedimiento, se le extrajo grasa del área infraumbilical para injertos en el rostro y se realizó una rinoplastia que incluyó la corrección de un desviado tabique nasal.

El documento operatorio está firmado por el cirujano Mario Cabani Ravello, quien estuvo a cargo del procedimiento, y por el equipo médico que participó en la intervención.

Este reporte forma parte del libro de control de la clínica, un registro obligatorio al que los pacientes no tienen acceso y que fue entregado a la Fiscalía tras una orden judicial.