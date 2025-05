Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, negó que estén buscando la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la denuncia que presentarán ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista con RPP Televisión, indicó que prefiere evitar “escaramuzas personales” porque su clienta principal “gobierna el país” y se ciñe estrictamente a lo que define la ley.

“No (buscamos la destitución de la fiscal de la Nación), los clientes pasan, las autoridades quedan. Yo no actúo con maldad, actúo sujeto y sumiso estrictamente a lo que tantas historias han llamado la ley”, expresó.

“Me sujeto a eso, no busco situaciones o escaramuzas personales porque no suman a la tranquilidad emocional del abogado. El abogado tiene que estar quieto porque su clienta principal gobierna el país”, agregó.

No obstante, Portugal señaló que se viene evaluando la sanción a solicitar contra Espinoza Valenzuela y las causales que la justificarán.

“Estamos evaluando (la sanción a pedir), aún estamos trabajando la denuncia tanto en el Congreso de la República como la Junta Nacional de Justicia. La primera en conocer eso va a ser mi clienta, no la prensa”, acotó.

“Sí (se evalúa una denuncia constitucional), las causales son distintas, de manera que estamos evaluando e identificando cuáles son éstas, pero existentes claro que hay”, añadió.

El letrado también minimizó las contradicciones en las que habría incurrido Boluarte Zegarra en sus escasas declaraciones ante la prensa y fiscalía sobre la cirugía a la que se sometió a mediados del 2023, aseverando que no tienen relevancia penal.

“Contradicciones que, si es que acaso la son, y esto no es una falta modestia, penalmente no son relevantes (…) El ciudadano no define un acto de investigación, no define las decisiones en el aspecto íntimo y privado, merece saber la verdad sobre si su gobernante estuvo inactiva dentro del ejercicio de la función y la probática penal es que no lo estuvo”, manifestó.

Finalmente, Juan Carlos Portugal dijo no temer una vacancia de la presidenta Dina Boluarte y dijo que se debe respetar que se elige a un mandatario por cinco años y no para “botarlos” cada quincena o mes.

“No tememos (una vacancia) porque considero como ciudadano y abogado de la presidenta que el Congreso de la República tiene que dar signos de gobernabilidad y de madurez democrática. Se elige a un gobernante y gobernantes cinco años, no para botar en quincena o cada mes”, sentenció.