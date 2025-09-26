Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, denunció que Delia Espinoza abrió una nueva investigación preliminar contra la presidenta poco antes de ser suspendida como fiscal de la Nación de manera preventiva, por seis meses, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista con RPP Noticias, indicó que se trata de dos carpetas fiscales con personas que no estaban incluidas en la denuncia constitucional que ha sido archivada por el Congreso por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Detalló que dicha indagación fue declarada compleja por Espinoza Valenzuela, razón por la cual dispuso que se prolongue por ocho meses. Una de las carpetas es por lesiones leves, mientras que la otra, por lesiones leves y graves.

“Es más, la propia disposición señala que las denuncias se instalaron en el 2023. Esta investigación que he estado defendiendo ha sido cerrada todavía en junio del 2024”, expresó.

“O sea que en realidad, lo que se ha estado haciendo durante esta investigación, que ha durado 30 meses, es dosificar para mantenerla, y ahora con el propósito de tener estas dos supuestamente como las pendientes, y ya con la sentencia del conflicto competencia, para que sigan un camino que tendrá que terminar en el 2026, cuando ya acabe el mandato”, agregó.

Campos detalló que respecto a los hechos imputados, son exactamente los mismos de la denuncia archivada y dijo que le está sugiriendo a Dina Boluarte para que su declaración se remita a lo que ya dijo en otras situaciones.

Del mismo modo, cuestionó la actitud de Delia Espinoza de justificar la declaratoria de complejidad de la investigación por el presunto delito de omisión y de presentarla poco antes de dejar del cargo por suspensión.

“Qué complejidad puede existir si la única imputación, que no tiene ninguna prueba ni ningún elemento de convicción, se funda en que supuestamente la presidenta es responsable por omisión. Qué complejidad justifica una investigación de ocho meses y no haberlo acumulado a lo que ya existía. La presidenta no estuvo en Apurímac, en Ayacucho, en Puno”, subrayó.

Finalmente, consultado sobre lo que pasaría con esta nueva investigación en la gestión de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, Joseph Campos estimó que lo único que podría ocurrir es que se declare que está en la misma situación que las demás “para efectos de acumularla o suspenderla”, como dispuso el Tribunal Constitucional (TC) en la última sentencia.