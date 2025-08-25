Todo sobre el cuestionado retorno de Juan José Santivañez tras su censura | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos la sorpresiva designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia por parte de la presidenta Dina Boluarte. Un nombramiento que ha generado fuerte controversia, no solo por su historial cuestionado en el Ministerio del Interior, sino también por las investigaciones fiscales que arrastra y la reciente promulgación de una polémica ley de amnistía. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Acompáñanos para entender el contexto político y las implicancias de esta jugada desde Palacio de Gobierno.