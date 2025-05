Tres ministros de Estado defendieron el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte asegurando que es legal y que se basa en la Ley 30057, referida al régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene realizando el ordenamiento legal de las remuneraciones en el aparato estatal.

“Tal como pasa en el Perú y en otros países, en el sector privado también las remuneraciones obedecen a una pirámide, quienes están más alto en la jerarquía tienen el mayor sueldo y lamentablemente aquí por demagogia, por populismo, aquí se bajó el sueldo del presidente”, expresó en Canal N.

Tras insistir en que el MEF está llevando a cabo un ordenamiento en función del marco legal, negó que Boluarte Zegarra haya manifestado su intención de pretender aumentar su sueldo.

“La presidenta en ningún momento ha dicho que quiere ganar más plata, esto es pura especulación hasta este momento. La presidenta no ha tomado la decisión de aumentarse el sueldo”, aseveró.

“Si la PCM quiere cumplir el marco normativo legal tiene que ordenar al MEF hacerlo. Hasta ahora no hay la decisión del Gobierno de hacer ese aumento de sueldo. Es pura especulación, no hay nada concreto”, agregó.

En ese sentido, Manero enfatizó que Dina Boluarte debe aumentarse el sueldo “porque corresponde a su alto rango jerárquico” a nivel de decisiones que debe de tomar y porque la remuneración del presidente en el Perú es uno de los más bajos del continente.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, insistió en la misma versión del titular del Midagri y negó cualquier arbitrariedad en el planteamiento del incremento del sueldo presidencial. Así, manifestó que es “legal” y “absolutamente relevante”.

“Lamentablemente durante varios gobiernos anteriores el Perú ha estado a merced de distintas amenazas, a deriva de las luchas constitucionales, de los cambios de presidente bastante desagradable para muchos ciudadanos y se ha tomado un control de la situación desde que llegó la presidenta Boluarte”, acotó en entrevista con Canal N.

“La ley que se está aplicando es la ley de Servir del 2013, la 30057. Esta ley nos permite, es el fondo del tema. Aquí no hay ninguna arbitrariedad, no hay ninguna solicitud de parte de la presidenta, es un proceso que se ha reactivado. En 2013 se avanzó, en 2014 también, se dejó de lado, se regresó a una buena senda para darle certidumbre y un nuevo marco a todo el sector público. No solo es legal, sino que es absolutamente relevante”, añadió.

Acusa desinformación

A su vez, Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, consideró que ha habido una “desinformación muy amplia” sobre el tema por parte de los medios de comunicación y justificó el incremento en base a la Ley Servir.

“Aquí ha habido una desinformación muy amplia de todos los medios y en todas las redes. La presidenta no es que haya pedido que le incrementen el sueldo, como un ministro no pide que le incrementen el sueldo. Acá en el Perú hace mucho estamos implementando una ley, que es la ley del régimen Servir, la 30057, y que se está implementando a través del Decreto Legislativo 1602”, aseveró en RPP TV.

“Esta ley nos crea las normas para que las instituciones públicas pasen o transiten al régimen Servir y en este proceso las entidades públicas que están transitando al régimen Servir tienen que tener primero un cuadro de puestos donde estén los cargos, los niveles y el cálculo de la remuneración que van a percibir por nivel de responsabilidad”, agregó.

Refirió que las entidades del Estado están transitando al régimen de la Ley Servir, razón por la cual la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un documento que ha sido elevado al MEF, que tendrá que elaborar un informe y establecer el monto.

“Eso todavía pasa por un proceso de aprobación en Consejo de Ministros, todavía no hemos decidido si va o no, pero no es un pedido de la presidenta en este momento que quiere incrementar (su sueldo). Eso está descartado”, finalizó.

Polémico incremento

Como se recuerda, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determina que el sueldo de la presidenta debería ascender a S/ 35.568 mensuales. Actualmente es de S/ 16.000.

El informe fue elaborado por pedido de la secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Comercio accedió a documento este tras ser revelado por el programa “24 Horas”.

Según la información señalada en el mismo informe, la secretaría general de la PCM solicitó al MEF que determine el monto de la compensación económica que le corresponde a la presidenta.

