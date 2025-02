La presidenta Dina Boluarte siguió con sus críticas al sistema de justicia y, ahora, en alusión a la exburgomaestre de Lima, Susana Villarán, afirmó que “una exalcaldesa goza de libertad, no le rompieron su puerta a pesar que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción”.

“(En mi Gobierno) No hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales como Odebrecht, el Club de la Construcción y la empresa OAS. Una exalcaldesa goza de libertad, no le rompieron su puerta a pesar que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción. En fin. Así está todavía parte de nuestro sistema judicial”, enfatizó.

Boluarte Zegarra siempre criticó el allanamiento a su vivienda, realizado el 30 de marzo del 2024, en el marco de la investigación que afronta por el Caso Rolex, medida que calificó de “inconstitucional, arbitraria, desproporcional y abusiva”.

Aquel día, los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, tuvieron que romper la puerta de la vivienda de Boluarte para poder desarrollar diligencia, al no obtener mayor respuesta cuando intentaron ingresar.

Durante la presentación de los logros de la pesca industrial de anchoveta y cierre de la segunda temporada 2024, la mandataria también dijo que su gestión impulsa la “verdadera descentralización económica” y que la inversión pública en el país avanza “sin corrupción”.

Asimismo, Boluarte Zegarra aseveró que “no hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales” y citó los casos en los que se encuentran implicadas Odebrecht, OAS y el llamado ‘Club de la Construcción’.

“Estamos impulsando la verdadera descentralización económica y hoy los resultados nos dan la razón. Otro aspecto fundamental es que la inversión pública en el país avanza sin corrupción. No me voy a cansar de decirlo en cada espacio que nos encontremos: nuestro gobierno -puedo decir- es de manos limpias, con la conciencia tranquila”, expresó.

Cabe indicar que la exalcaldesa Susana Villarán afrontará un juicio por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas por el no a la revocatoria en el 2013 y su reelección en el 2014. La fiscalía ha pedido 29 años de prisión para la exfuncionaria edil.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria (...) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña”, aseveró en el 2019.