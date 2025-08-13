La presidenta Dina Boluarte viajará al distrito de Santa Rosa de Loreto esta semana, en el marco de una acción cívica multisectorial que llevará a cabo el Gobierno en la zona, anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, indicó que la mandataria liderará esta actividad oficial donde se escuchará a la población local y se recibirán sus pedidos.

“La semana pasada, en el marco de las actividades sociales que se realizan entre varios ministerios, se llevó a cabo una en el distrito de Santa Rosa de Loreto en el que participamos varios de los ministros y donde llevamos a cabo un acercamiento con la población en el que recibimos además preocupaciones y pedidos”, expresó.

“Esta semana se está programando una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y retos y desafíos que tenemos en esta comunidad y en esta zona amazónica que requiere mucho apoyo social”, agregó.

En ese sentido, Arana enfatizó que Boluarte se reunirá con la población local de ese distrito, en medio de la controversia iniciada por su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien no reconoce la soberanía peruana en la isla Chinería.

“Este se realiza en el marco de una nueva campaña de acción social. Es una reunión que va a tener estrictamente con la comunidad y con la población del distrito de Santa Rosa de Loreto”, subrayó.

Cabe indicar que el último martes los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de haber realizado supuestos estudios topográficos en la parte sur de Santa Rosa de Loreto.

Contra ambos se inició una investigación preliminar por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.