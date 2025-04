Con el hoy primer ministro Gustavo Adrianzén está recontra saltón. Eran amigos. Ni Alberto tuvo algún reproche cuando fue sucedido por Gustavo, ni Gustavo se plegó, por lo menos de forma abierta, al ‘bullying’ que Dina, Quero y algún otro cometieron contra su predecesor. Hasta que Alberto promovió la narrativa de que Arana era ‘el premier en la sombra’. Ello implicaba un ninguneo de carambola a Gustavo. Este se cuidó de no responder. Pero Alberto continuó con su relato de “la PCM ya no es lo que era conmigo, fíjense que hasta la usurpa Arana” y acabó por calificar a su sucesor de ‘premier fantasma’.

Preguntado Gustavo por su reacción, prometió no responder a ese “sujeto”. Uyuyuy. Si quieres terminar una bronca nunca digas “sujeto”. Esa palabreja es un combo de ninguneo e insulto que puede hacer combustión. En efecto, Alberto, en la reunión de la Comisión de Fiscalización del martes, se incendió y dijo que parecía un “vocero del crimen organizado” y hasta recomendó que lo censuren.

Volvamos a la bronca estelar con Dina. Alberto, como político en el que aún respiran ciertas tradiciones del combate político, es de los que cumplen el protocolo de las broncas: ‘no te metas conmigo, te advierto nomás’, ‘ah, no me haces caso, te meto golpe’, ‘¿sigues?, te meto más golpe’, ‘¿ahora lloras?, te lo advertí, no me vuelvas a buscar’. Cumplidas esas fases, manda un mensaje de paz; pero cualquier pequeña chispa vuelve a encender el fuego. En Fiscalización dio a entender que Dina usaba a la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) contra él y sus adversarios y que no por gusto le había aumentado el presupuesto.

El candidato

Dina, a diferencia de Alberto, no es una política que conozca ni honre protocolos de esgrima política. Incluso, te ‘renuncia’ y deja que te avisen otros, sino te enteras por la prensa. A Alberto le dio chance para que él mismo anunciara su renuncia, pero no le dio chance a llegar a un entendimiento. Hasta ese momento, no fue él el desleal sino ella. Por eso, entre todo lo que ha dicho Alberto, ahora sí desleal, sobre ella en Fiscalización y en entrevistas, destaca un pasaje en el que recordó que gracias a él ella es presidenta. Se refiere a la hazaña político abogadil de haberla librado de una acusación constitucional que la hubiera sacado de la ruta sucesoria dos días antes de que cayera Pedro Castillo.

Dina es tan desconfiada como Alberto y empezó a desconfiar de él en los últimos meses del 2023. Una de las razones que contribuyó a que decidiera romper con él –como me lo contó alguien que fue parte del equipo del despacho presidencial– es que recibió muchas presiones de quienes sentían que Alberto tenía demasiado poder sobre ella, que la manejaba y hacía sombra y, de esa forma, interfería con sus planes. Dina fue sensible a esa presión íntima que habría venido no solo de su hermano Nicanor, sino también de los ministros que le eran más cercanos.

Si hubiera sido solo un alejamiento, chau, Alberto, quizá este guardaría el silencio elegante de los exfuncionarios, que dura más o menos lo que resta del gobierno en el que sirvieron. Pero sucede que Alberto no solo fue apartado sin reconocerle méritos, sino que también lo acusaron de chismoso. Pero hay más. Alberto cree y siente que le sembraron, o por lo menos le metieron carbón, al caso de Yaziré Pinedo, la ‘femme fatale’ que grababa y contaba todo. Fue ese escándalo, recuerden, la razón tácita para apartarlo; pero Pinedo, que tenía grabadoras hasta en la cabecera de la cama, siguió siendo fuente de revelaciones íntimas, presuntas inconductas y hasta denuncias de corrupción contra Otárola. En Fiscalización este dio a entender que el gobierno maneja a Yaziré contra él.

Los dos tienen su rosario de procesos judiciales, pero los de Dina pintan más oscuros. Tienen eso sí, casos en común. Es el único lazo que los une: su responsabilidad –se investiga si solo política o además penal– en las 49 muertes y algunos heridos durante las protestas de diciembre del 2022 e inicios del 2023. Los casos exclusivos de Alberto reposan, sobre todo, en la explosiva Yaziré. Y sumen a las razones por las cuales el ex-PCM pierde la compostura cuando ‘da el vuelto’ a Dina, que se ha afiliado a Somos Perú en julio del 2024, días antes de que se cerrara el plazo para poder ser candidato en el 2026. Mientras más le pegue a Dina y al gobierno, más mérito hace ante la dirigencia y las bases somistas para ubicarse en la lista congresal (si no apunta íntima y pretenciosamente más arriba). Dina, en cambio, no tiene partido, ni bases, ni socios políticos dispuestos a bancarla más allá del 2026.