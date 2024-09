Los dos primeros eran parte del círculo de confianza de la mandataria, sobre todo durante la crisis de los Rolex. Ambos figuran en la lista de los ministros con los que más se reunió en las semanas posteriores a la denuncia.

Fuentes de El Comercio señalaron que el anuncio de la salida del excanciller fue sorpresivo y que no se le dieron explicaciones sobre los motivos. Cabe recordar que este relevo se realiza a pocos meses del inicio de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2024), a realizarse en noviembre en nuestro país.

Otras fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron a El Comercio que la salida de González Olaechea se debió a discrepancias con Adrianzén y Boluarte Zegarra, según dijeron, a raíz de sus “formas” para abordar la crisis en Venezuela. Esto en referencia a la participación del ahora excanciller en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el último 31 de julio.

En aquella oportunidad, el entonces ministro de Relaciones Exteriores criticó a los países que votaron en abstención y que evitaron que el organismo internacional emitiera un pronunciamiento instando al Consejo Nacional Electoral venezolano, que dio como ganador de los comicios del 28 de julio a dictador Nicolás Maduro, a publicar los resultados de votación de cada mesa.

“¿Qué significa abstenerse? En el fondo, es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría, la victoria al señor Maduro. Pero aún es peor por quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por internet, cinco miembros de este organismo internacional”, remarcó González Olaechea.

Este Diario intentó comunicarse con el excanciller, pero se excusó de brindar declaraciones.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), agradeció el respaldo que le brindó ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

“Muchas gracias, querida canciller. Para mí ha sido un honor compartir valores irrenunciables con usted y tantos otros colegas dentro y fuera de la región, con quienes también procuramos el desarrollo de las grandes mayorías. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y nos queda mucho por hacer con los mismos propósitos”, escribió.

González Olaechea presentó su carta de renuncia a la presidenta cuando restaban 15 minutos para la ceremonia de juramentación.

Como nuevo canciller juró Elmer Schialer Salcedo, quien fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, director general de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y embajador del Perú en Alemania, entre otros.

En sus primeras declaraciones ante la prensa, Schialer Salcedo afirmó que la crisis generada por el fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela debe ser resuelta por los venezolanos.

“Ese es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después”, expresó.

Esa declaración fue rápidamente rechazada por congresistas de distintas bancadas. “¿Cómo así el Perú tendrá una posición firme frente a la crisis en Venezuela cuando el nuevo canciller no es capaz de decirnos cuál es esa posición? Ha evitado llamar las cosas por su nombre y condenar el fraude de la dictadura de Maduro. La diplomacia no es sinónimo de tibieza”, dijo Adriana Tudela (Avanza País) en la red social X.

En tanto, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) señaló que Schialer se ha desentendido de la crisis venezolana con su declaración, “que suena a mantra chavista”.

E incluso, Alejandro Muñante (Renovación Popular) adelantó que planteará este miércoles que el canciller se presente ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

“Mañana mismo [miércoles 4] solicitaré a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, de la cual soy miembro titular, que cite al nuevo canciller para que explique si estas lamentables declaraciones implican un cambio en la postura peruana con respecto a la dictadura de Maduro en Venezuela”, afirmó.

Los otros ingresos

Al Consejo de Ministros también ingresaron Durich Whittembury Talledo, en Vivienda, Construcción y Saneamiento; Fabricio Valencia Gibaja, en Cultura; y Úrsula León Chempén, en Comercio Exterior y Turismo. Los tres se reunieron el último lunes por la tarde con Boluarte Zegarra en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas de la Presidencia.

Hasta el inicio de esta semana, Whittembury Talledo fue gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Surco, cuyo alcalde es Carlos Bruce, con pasado en el referido sector.

También ha sido secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo, cuando esa oficina estaba conducida por Geiner Alvarado.

Precisamente, el 16 de junio de 2023, en una declaración testimonial, Whittembury Talledo contó que fue Alvarado el que le ordenó tramitar las designaciones de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y de Gonzalo Arrieta como nuevos integrantes del directorio del Fondo MiVivienda.

Arroyo, Gavidia y Arrieta fueron los recomendados por Goray, luego de pactar con Salatiel Marrufo, hoy ex jefe del Gabinete de Asesores del MVCS, la entrega de millonarias coimas, a cambio de tener el “control total” del fondo y de ubicar a sus allegados en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), Sepadal y la Sunarp.

Whittembury fue quien, el 23 de octubre de 2021, envió el oficio al Ministerio de Economía y Finanzas que formalizaba la presentación de la propuesta del Decreto de Urgencia 102-2021. Esta norma, ahora cuestionada, fue promulgada el 29 de octubre, el mismo día de su dimisión.

Por su parte, el nuevo ministro de Cultura ha sido jefe de la Oficina de Asesoría Legal del referido sector, entre el 2010 y 2012. Y también ha sido abogado de la Orden Franciscana en la disputa de esta congregación religiosa contra la Municipalidad de Lima por las obras en la plazuela San Francisco, en el Centro de la capital.

Valencia Gibaja sucede a Urteaga, quien fue cuestionada por la entrega de la venta de los boletos a Machu Picchu a la empresa Joinnus sin concurso público y por destinar más de medio millón de soles en la contratación de personal para funciones que ya tenían trabajadores asignados en su sector, entre otros.

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ingresó Úrsula León Chempén, quien a inicios de la administración de Boluarte fue viceministra de Pesca y Acuicultura en el Ministerio de Producción.

Durante la administración de Martín Vizcarra, la abogada con especialidad en Gestión Pública fue designada como viceministra de Justicia. Además, se ha desempeñado en diversos cargos gerenciales, ejecutivos, de asesoría y dirección en los sectores de Salud, Educación y en la PCM. En esta última institución fue secretaria general.

León Chempén reemplazó a Galdo, quien había sido objeto de críticas por decir que el Perú exportaría carne de burro a China.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalaron que inicialmente se tenía previsto realizar seis cambios, pero que no todos los candidatos pasaron los filtros.

Mantuvo a los más cuestionados

Pese a los cambios realizados, la presidenta Boluarte mantuvo en el Gabinete a ministros que enfrentan serios cuestionamientos, entre ellos Juan José Santiváñez (Interior), César Vásquez (Salud), entre otros [ver recuadro].

Durante las últimas semanas, los programas Punto Final, Cuarto Poder y Panorama difundieron un conjunto de audios, donde se escucha una voz atribuida a Santiváñez. En la última grabación, el ministro del Interior y el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’ conversan sobre supuestos favorecimiento a Vladimir Cerrón desde Palacio de Gobierno y que el “cofre”, vehículo asignado a la presidenta, habría sido usado para transportarlo durante su clandestinidad.

Anteriormente, estos programas publicaron audios- siempre negados por Santiváñez- en los que la voz atribuida al ministro dice que Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

Nombre y apellido Cargo Cuestionamiento César Vásquez

Alianza para el Progreso Ministro de Salud El Colegio Médico del Perú ha solicitado su remoción por una serie de hechos, entre ellos haber aprobado de manera “abrupta e improvisada” el Examen Nacional de Medicina por una evaluación a cargo del Minsa. Las facultades de Medicina de diferentes universidades, entre ellas UNMSM, han anunciado que no participarán en la prueba SERUMS.

Durante su administración, el Perú alcanzó su pico histórico en casos de dengue, 258,613 contagios y 241 decesos hasta el 30 de junio último. Ángel Manero Ministro de Desarrollo Agrario y Riego Manero, el último 7 de agosto, dijo que “en el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente”. De esta manera trató de minimizar un informe de la FAO, donde se estimó que unos 17 millones de peruanos tienen acceso limitado a alimentos o pasa días sin comer. Las bancadas de izquierda del Congreso han presentado una interpelación en su contra. Juan José Santiváñez Ministro del Interior Durante las últimas semanas, los programas Punto Final, Cuarto Poder y Panorama difundieron un conjunto de audios, donde se escucha una voz atribuida a Santiváñez. En la última grabación, el ministro del Interior y el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’ conversan sobre supuestos favorecimiento a Vladimir Cerrón desde Palacio de Gobierno y que el “cofre”, vehículo asignado a la presidenta, habría sido usado para transportarlo dentro de su clandestinidad.

Anteriormente, estos programas publicaron audios- siempre negados por Santiváñez- en los que la voz atribuida al ministro dice que Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac. Morgan Quero Ministro de Educación Quero calificó como “una práctica cultural” las violaciones sistemáticas que se dieron en contra de menores de edad la comunidad Awajún en la localidad de Condorcanqui (Amazonas). El Congreso archivó la moción de interpelación en su contra por este hecho. Teresa Hernández Ministra de la Mujer Al igual que Quero, calificó como “prácticas culturales” las violaciones en la comunidad Awajún.





El punto de vista

“Los cambios han sido decorativos o accesorios”

Mabel Huertas, analista política de 50 más 1

Estos cuatro cambios en el Gabinete no han sido estructurales, la sorpresa ha sido el relevo en la cancillería. La presidenta Boluarte ha optado por mantener a los ministros de Salud y del Interior, que son bastantes cuestionados. El primero [César Vásquez] por el examen del SERUMS, mientras Santiváñez tiene una serie de denuncias encima [tras los audios difundidos]. No obstante, el Congreso y el partido APP no solo los blindan, sino que los mantienen [en el Ejecutivo], respectivamente.

Los cambios han sido decorativos o accesorios, como para que escape un poco de aire de esa válvula a presión que es el Consejo de Ministros.

Sobre el exministro de Relaciones Exteriores Javier González Olaechea, luego de su participación en la OEA, donde se enfrentó fuera de las formas diplomáticas a varios países [que no respaldaron un pronunciamiento firme sobre la crisis en Venezuela], desapareció del ojo público. No sé si esto habrá gatillado algún tipo de alejamiento de la presidenta Boluarte.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, sale fortalecido, porque continúa en el puesto y se ve que la presidenta confía en él.

Además, esta era la oportunidad para que Boluarte realice mayores cambios. En 50 más 1 hemos analizado, ella ha tenido 57 ministros y ha hecho 38 cambios desde que inició su mandato, es decir cada 17 días realiza un relevo. Y las consecuencias de ello se ven en un Gabinete desarticulado, donde todos están preocupados en su propia situación.

“Tenía dos carteras que debía renovar hace mucho y no lo hizo”

Gonzalo Banda, analista político

La presidenta Boluarte ha reemplazado a un ministro, que podía tener ciertos cuestionamientos por su manera de desenvolverse, pero que era el único que tenía una aprobación más alta que su desaprobación, que es el excanciller Javier González Olaechea. Incluso, en su momento se especuló que él iba a asumir la conducción del Gabinete, pero termina renunciando a 15 minutos de la juramentación.

Que un ministro presente su renuncia a 15 minutos [de la ceremonia] no tiene mucho sentido, los ministros que tienen popularidad no suelen hacer eso. No deja de ser cuestionable que haya retirado a la persona que tenía el mejor desempeño [de su equipo] ante la opinión pública. Y, en contraste, quedan cartas muy cuestionadas, como el ministro del Interior.

Santiváñez es criticado por muchas razones, una de ellas por la filtración de un conjunto de audios atribuidos a su persona [donde habla de una protección de Palacio de Gobierno al prófugo Vladimir Cerrón]. También está José Arista, un ministro de Economía y Finanzas que dijo que era parte de un gobierno débil y que no se siente en la capacidad de liderar la mejora de la economía. Tenía dos carteras que debía renovar hace mucho y no lo hizo.

Han terminado saliendo ministros que eran parte de la guardia de Boluarte, como Hania Pérez de Cuéllar, de Vivienda. No se entiende el mensaje que ha querido lanzar. Si es que los leales se quedan, por qué se van González Olaechea y Pérez de Cuéllar. ¿O este es un reacomodo para contentar a quienes están por encima de los ministros? Y hablo de los jefes de los partidos políticos, entre ellos César Acuña.

Y lo que ha terminado sucediendo es un acto donde la presidenta sacrifica a su activo político más importante por conservar a Adrianzén en la PCM, lo cual me parece una decisión desconcertante.

Una disputa de poder

Daniela Ibáñez, politóloga del Centro Wiñaq

Llama la atención que no haya removido al ministro del Interior, a quien le atribuyen audios cuestionables sobre la presunta injerencia de la presidenta Dina Boluarte en la Diviac. Desde el inicio de este gobierno, se han dado cinco o seis cambios en esta cartera, es la que más inestabilidad ha mostrado. Por ello, el gobierno ha podido calcular que ya hubo demasiados relevos en el Mininter.

La continuidad de César Vásquez en el Minsa también es cuestionable. Él es cuestionado por el examen de SERUMS, que ha tenido una opinión negativa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, el Colegio de Médicos no lo ve de manera favorable.

La salida de Hania Pérez de Cuéllar del Ministerio de Vivienda también se debe remarcar, porque ella, junto con Julio Demartini (de Desarrollo e Inclusión Social), permanecía en el Gabinete desde la asunción de Boluarte. Ahora, capaz su alejamiento podría responder a algunas de sus declaraciones en los últimos días, como la que recen para que las autoridades del gobierno no sean tentadas a robar. Esta frase puede ser utilizada para hundir aún más la popularidad del Ejecutivo.

Sobre González Olaechea, se debe recordar que él pudo concretar el viaje de la presidenta a China, que ha sido uno de los pocos hitos de este gobierno. Su salida llama la atención. Él ha tenido protagonismo, sobre todo en el momento de condenar el fraude en Venezuela. También había especulaciones de que opacaba al actual primer ministro. Capaz hubo una disputa de poder.

Con los cambios realizados, el Gabinete Ministerial solamente tiene la presencia de dos mujeres: Ángela Hernández (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Úrsula León Chepén.