Dina Boluarte y otro mensaje de más de cuatro horas: ¿cuáles fueron las claves de su último discurso por Fiestas Patrias?

Aunque desde el Ejecutivo indicaron que el último mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte sería acotado respecto al de 2024, este fue de cuatro horas y 13 minutos. En el discurso, de 97 páginas (que no fueron leídas en su totalidad), la mandataria no hizo ninguna autocrítica sobre el aumento de la inseguridad y de los homicidios en el país y bajo el tono de su postura sobre la minería ilegal.

Boluarte Zegarra, en cambio, enarboló un mensaje dirigido a agradar a la derecha en el Parlamento y a rechazar al castillismo y a la izquierda. Esto provocó las protestas de los congresistas del Bloque Popular Democrático, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, de la Bancada Socialista y otros, que se retiraron del hemiciclo.

(Foto: Julio Reaño | GEC)

También señaló que el legado de su gobierno es dejar “un Perú con rumbo, con institucionalidad y con esperanza”. Y no una reforma o una gran obra.

Boluarte no leyó 15 páginas del discurso entregado por escrito al Parlamento, donde figura críticas a la fiscalía y un compromiso a favor de elecciones transparentes.

1. La “renuncia” al castillismo y victimización

La presidenta Boluarte inició la lectura de su mensaje a la Nación- de 97 páginas (en el 2024, fueron 79 páginas)- recordando a quienes votaron por la fórmula presidencial de Perú Libre en el 2021 que ella no fue la mandataria que “pretendió quebrar el Estado constitucional para ubicar al Perú en el sendero de la destrucción y el fracaso”.

En ese contexto, la jefa de Estado, que solo tiene 3% de respaldo según la encuesta de Datum, afirmó que renunció “a continuar un proyecto político que conducía al Perú a una polarización insana” y a un enfrentamiento “fratricida”, que llevaría a la destrucción del país, en referencia al castillismo. Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta fines de noviembre de 2022. Es decir, hasta pocos días antes del golpe de Estado de Pedro Castillo.

También dirigió sus críticas a que un sector del Parlamento, en referencia a las bancadas de izquierda, “se hayan prestado al extraño juego de colaborar con lavarle el rostro y las manos a los violentos y justificar su insania”.

“Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y si no hubiera actuado?”, preguntó.

La presidenta sostuvo que el país estaría sumido en un “indeseado vacío de poder”, elecciones en medio de la violencia y con un poder autoritario instalado para elaborar una nueva constitución, lo que calificó de “pretextos de los que son traidores a la patria”.

Agregó que los sectores que respaldaron a Castillo buscaron convertir al Perú en un país fallido, como Cuba, Venezuela y Bolivia y un paria internacional.

Boluarte, además, señaló que su gobierno “no tuvo paz ni tregua” y que desde el inicio enfrentó “una ofensiva violenta”, en alusión a las protestas sociales que exigieron ir a nuevas elecciones generales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, 49 ciudadanos fallecieron en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden. Por estas muertes, la mandataria afronta una investigación fiscal.

“Los golpistas en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país. Pero, el tiempo, la historia y la justicia ponen a cada cual, en su lugar, mostrando sus verdaderos rostros, sus intenciones”, subrayó.

(Foto: Andina)

En otro momento, la presidenta cambió el tono de su discurso, a fin de victimizarse. Consideró que se ha construido una narrativa para convertirla “en el chivo expiatorio” y culparla de “todos los males” del país.

Boluarte dijo, durante el tiempo que lleva en el poder, no ha sido su gestión la que ha estado al centro de los cuestionamientos, sino su propia condición de jefa de Estado. “He sido blanco constante de cuestionamientos, críticas, amenazas de vacancia motivadas no necesariamente por hechos objetivos, sino por otro tipo de intereses”, complementó.

La mandataria refirió que su administración decidió destinar “los recursos millonarios” de la publicidad estatal al apoyo de los peruanos en pobreza y pobreza extrema. “Hemos pagado las consecuencias de esta decisión”, en clara alusión a la fiscalización que realiza la prensa sobre sus actos de gobierno.

2. Inseguridad y no asume responsabilidad

Uno de los principales problemas que la ciudadanía reconoce en el país es la inseguridad. No obstante, la presidenta Boluarte, en su mensaje a la Nación, no hizo ni un solo mea culpa ni autocrítica.

Al contrario, responsabilizó por el ascenso del crimen organizado a otros gobiernos, que abrieron sin control las fronteras del país, en referencia a la administración de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

“Hemos sufrido la improvisación de décadas pasadas cuando se abrió sin control las fronteras de nuestro país. Pero debe recordarse que también se debilitó a nuestras fuerzas policiales como parte de la estrategia de debilitar el Estado constitucional”, expresó.

Boluarte sostuvo que su gobierno está “librando una batalla firme, decidida y sin tregua contra el crimen”.

Sin embargo, omitió señalar que a inicios de este año su administración observó una ley del Congreso que restituía la detención preliminar en caso de no flagrancia. Esta decisión, dejó al país sin esta figura hasta inicios de marzo.

(Foto: Andina)

Al 21 de julio, según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el Perú se han registrado 1,236 homicidios, luego de 202 días del 2025. Esto representa un incremento de 18,6% sobre el mismo período en el 2024.

La jefa de Estado detalló que, a junio último, la Policía ha realizado 570 operativos y que proyecta cerrar el año con más de 1’150,000 intervenciones. Aunque no precisó la naturaleza de estas.

“Esto permitirá desbaratar aproximadamente 14 mil bandas y 250 organizaciones criminales”, dijo.

3. ¿Y el Reinfo? ¿Un paso atrás?

A diferencia de la conferencia de prensa que brindó el 6 de julio, donde tuvo fuertes frases a favor del cierre del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), Boluarte no tuvo palabras directas sobre este mecanismo, que, de acuerdo con expertos, ha permitido operar sin consecuencias a la minería ilegal.

La presidenta afirmó que su gobierno tiene “vocación de diálogo y consenso”, al destacar la instalación de una mesa técnica sobre la formalización minera.

Tampoco presentó como un logro de su gobierno la exclusión de 50 mil registros, que tenían más de un año suspendidos.

La mandataria detalló que la referida mesa técnica tiene como finalidad salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores mineros de los 31,560 registros que aún están autorizados a operar. Asimismo, recoger sus aportes para formular una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Boluarte afirmó que su gobierno tendrá “tolerancia cero” y que “está decidido a luchar en contra de la minería ilegal”. No obstante, en las últimas semanas, el primer ministro, Eduardo Arana, anunció la creación de un subgrupo de trabajo que revisará el decreto supremo que excluye a más 50 mil mineros informales del Reinfo, así como otras demandas de los gremios de la minería informal.

En la mesa técnica aludida por la jefa de Estado participan los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe).

Fuentes de este Diario indicaron que se evaluó solicitar facultades para que el Ejecutivo legisle la nueva Ley MAPE, pero, finalmente, se descartó, por el momento, esta posibilidad.

(Foto: Archivo GEC)

Sobre la crisis en Pataz (donde se han hallado fosas comunes y que ha sido tomada por el crimen organizado), en La Libertad, la presidenta informó que se han realizado más de 1,140 patrullajes de control territorial e intervenciones contra la minería ilegal, “afectando a las organizaciones criminales por más de S/181 millones”.

Añadió que, en Madre de Dios, las operaciones de la Policía “han causado pérdidas a la minería ilegal superiores a los S/33 millones”.

De otro lado, Boluarte brindó su respaldo a la continuidad de operaciones de Petroperú, a pesar de los continuos y millonarios salvatajes del Estado a esta empresa pública.

“Se avizora un horizonte promisorio para la empresa: ha recuperado participación de mercado con ventas equivalentes al 30% de la cuota nacional y ha empezado a exportar sus productos a Brasil, Ecuador y muy pronto a Bolivia”, finalizó.

4. Critica al sistema de justicia

Boluarte Zegarra no leyó las 97 páginas del discurso que entregó a los congresistas. En la mitad de la página 81 solicitó al presidente del Congreso, José Jeri (Somos Perú) pasar a brindar detalle de una carta que le envió el Papa León XIV con motivo del aniversario patrio. Tras ello, retomó la lectura en la mitad de la página 96. No brindó detalles sobre sus promesas para lo que resta del 2025 y el primer semestre de 2026.

(Foto: Antonio Melgarejo | GEC)

En el texto, Boluarte (como lo hizo en discursos en la plaza pública y en el llamado cuarto de guerra) criticó al sistema de administración de justicia, en especial al Ministerio Público, donde afronta una serie de investigaciones por el Caso Rolex, por presunta omisión de funciones (por sus cirugías), por las muertes en las protestas, entre otros.

“No puedo dejar de referirme a la justicia en el Perú. Hemos visto con estupor como una institución fundamental del Estado constitucional viene siendo tomada por intereses subalternos ajenos al interior nacional”, se lee en el documento, en referencia a la Fiscalía. }

Boluarte, en el mensaje a la Nación entregado al Congreso, remarcó que su gobierno comparte el deseo de la ciudadanía “de contar con un sistema de justicia que garantice la defensa de la legalidad de manera objetiva, oportuna, independiente, autónoma e imparcial”. “Tenemos el deber de rechazar la politización del sistema judicial”, agregó la presidenta en el discurso.

Al dar cuenta de las acciones del Ejecutivo en el sector Justicia y Derechos Humanos, la presidenta se pronunció a favor de una reforma del sistema de justicia.

“Se requiere una reformar al actual sistema de justicia y convertirlo en un esquema democrático y que cuenta con la legitimidad que requiere la ciudadanía”, manifestó.

5. El compromiso de elecciones transparentes

En las 15 páginas que obvió de su extenso mensaje a la Nación, figura el compromiso de Boluarte de que su administración garantiza “elecciones libres, transparentes e incuestionables”. Además, se señala que ella y las autoridades de su gobierno “mantendremos absoluta neutralidad”, pero subrayó que serán “vigilantes del desarrollo de los comicios”.

“Me permito invocar a nuestros ciudadanos a evaluar con responsabilidad el destino de su voto y elegir al futuro presidenta o presidenta y futuros representantes [del Congreso bicameral] que nos garanticen el respeto hacia el orden democrático, la institucionalidad y el futuro de la patria”, se lee en el discurso.

La presidenta, en el texto, se comprometió a “entregar el mando de la nación” el 28 de julio del próximo año “a quien los peruanos elijan en las urnas”. “Entregaremos un país más estable, en pleno crecimiento, con obras avanzadas, un país con una democracia fortalecida. Ese será nuestro legado: un Perú con rumbo, con institucionalidad y con esperanza”, añade.

En la parte final de su mensaje a la Nación, Boluarte dijo ante el Congreso, dejando de lado el mensaje a la Nación escrito, que la mejor encuesta para su gobierno “son los beneficios del trabajo esforzado” que ha hecho ella, sus ministros y otras autoridades a la población.

También recordó a sus padres y afirmó que ella y sus 13 hermanos “somos personas honorables, decentes” y que no tienen “malas mañas como la corrupción”. “Aquí podemos decir que los hijos de Nicanor y Ercilia no tenemos rabo de paja”, manifestó, aunque ella y Nicanor Boluarte, su hermano más cercano, son investigados en el Ministerio Público.

Boluarte concluyó haciendo un llamado a la unidad, “que nos ha permitido salir airosos en los momentos más difíciles”.

