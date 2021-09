Conforme a los criterios de Saber más

José Luis Fernández Latorre es, desde el 3 de setiembre, el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), pero su designación se ha visto empañada por los cuestionamientos que han caído sobre su perfil profesional.

Además, como informó este Diario, el mayor PNP en retiro y abogado obtuvo 30 sanciones disciplinarias en la Policía Nacional del Perú entre los años 1997 y 2015.

De estas, la mayoría corresponde a faltas contra la obediencia. Otras sanciones en su contra son por negligencia, contra el decoro, contra el deber profesional, abandono de servicio o destino, y abuso de autoridad.

Según el reporte de información personal, el ahora director de la DINI fue declarado no apto para el ascenso en tres oportunidades, y una de estas ocasiones fue por tener sentencia judicial condenatoria.

Fernández fue nombrado en el cargo mediante una resolución suprema firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre quien pesa investigaciones fiscales por los presuntos delitos de lavado de activos, apología al terrorismo y terrorismo.

José Fernández Latorre fue designado director de la DINI. (Foto: USI)

¿Qué es la DINI y cuáles son sus funciones?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y ejerce la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional.

Esta entidad se encarga de producir inteligencia estratégica para formular políticas de alcance nacional con la finalidad de garantizar “la vigencia de los derechos humanos, la defensa de la soberanía nacional, el bienestar general y el desarrollo integral de la nación”, de acuerdo a su portal institucional.

Además, la DINI contribuye a la protección de las capacidades nacionales frente a las amenazas que podrían afectar a la seguridad nacional.

Periodos Jefe de la DINI Agosto 2011-Enero 2015 Víctor Gómez Rodríguez Enero 2015-Febrero 2015 Javier Briceño DINI en reestructuración (desde marzo 2015) Manuel Sevilla Echevarría Setiembre 2016-Julio 2018 Guillermo Rosario Fajardo Julio 2018-Enero 2021 Carlos Illanes Calderón Enero 2021-Setiembre 2021 Hugo Cornejo Valdivia

“Buscamos generar ventajas estratégicas para que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros tomen decisiones y anticipen amenazas y riesgos a la seguridad y desarrollo nacional”, precisan.

El exviceministro de Orden Interno, Ricardo Valdés explicó a El Comercio que la DINI es responsable de proveer información de los temas de seguridad del país a nivel nacional e internacional.

“ Es el órgano encargado de coordinar todas las inteligencias que existen en el país, concretamente las del sector Interior, las del sector Defensa y las de la Cancillería, que tiene que ver con todo el manejo que se produce fuera con respecto a la posición del Perú, no solo políticos, también militares y comerciales ”, indicó.

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA SEGÚN EL PORTAL DEL GOBIERNO INTELIGENCIA Actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. CONTRAINTELIGENCIA Parte de la actividad de inteligencia que protege las capacidades nacionales frente a acciones de inteligencia u otras operaciones especiales de inteligencia de actores que representen amenazas para la seguridad nacional. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Conocimiento útil proporcionado al Presidente Constitucional de la República y al Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de la política general de gobierno, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, defender la soberanía nacional y promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación. INTELIGENCIA MILITAR Conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades del poder y potencial militar de actores de interés, para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional de la república. INTELIGENCIA POLICIAL Conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades de actores de interés, nacionales y extranjeros, para garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana, con la finalidad de preservar la gobernabilidad y el Estado de derecho. CANAL DE SEGURIDAD Conducto especial, exclusivo y seguro, por el que los distintos componentes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) intercambian información e inteligencia necesarias para garantizar la seguridad nacional.

Advierten los riesgos ante nueva designación

Al ser coordinador de información sensible vinculada a la seguridad del país, el perfil del director de la DINI debe cumplir con ciertos requisitos, de modo que se encuentre al personal más apto para desempeñar dicho cargo en el Estado .

“Es importante el manejo de la información que pueda afectar la integridad del país en su seguridad, en su comercio, en su estabilidad económica y de seguridad nacional, la persona que maneja la DINI debe tener una capacidad para manejar este conjunto de información y establecer relaciones de importancia que puedan dar cuenta de los riesgos y oportunidades, la persona que maneja la DINI debe tener tanto preparación académica como experiencia en el terreno”, dijo el exministro Valdés.

Agregó que, aunque es difícil encontrar el perfil ideal para el cargo, se debe buscar uno que se acerque a los requisitos y competencias que se necesitan.

“Y sin duda en el campo ético la persona debe ser confiable, reservada, intachable en su trayectoria, que nos de garantías de que el manejo de esa información muy sensible está en buenas manos”, indicó.

Valdés consideró que con José Fernández a la cabeza de la DINI existe el riesgo de un uso político de dicha entidad .

“Mi impresión es que esta ha sido una elección del presidente sin tomar en cuenta la complejidad del puesto, los requisitos del perfil para asumir ese puesto. Por lo menos en el papel, la persona elegida no los reúne. Al tener una persona que no cumple con los requisitos del cargo, lo que tenemos es un riesgo para el país, estaríamos teniendo un vacío en el manejo de ese poder”, afirmó.

El especialista sostuvo que “siempre existe la posibilidad de que se caiga en el error de pensar que la inteligencia es el manejo de información que puede ser usada en provecho propio, reunir información que pueda ser relevante para perjudicar a un partido que le está haciendo sombra o empleada como mucha gente lo entiende ‘chuponear’ para espiar de manera ilegal, pero como se maneja en esta suerte de zona reservada puede ser usada para estos propósitos, también se corre el riesgo”.

Resolución suprema que nombra a José Fernández como director de la DINI.

El exministro del Interior Rubén Vargas apuntó que, de acuerdo al actual marco normativo, la DINI tiene la “ delicada misión de ser el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), formada por los órganos de inteligencia del Sector Interior, Defensa y de Relaciones Exteriores ”.

“El director de la DINI tendría que elaborar, por ejemplo, el análisis prospectivo sobre las amenazas a la gobernabilidad si, como todo parece indicar, superaremos las cien mil hectáreas de coca ilegal en el 2022 como consecuencia del abandono de la erradicación de la coca ilegal. Desde la DINI también se tendría que alertar al presidente de la República y al primer ministro sobre las amenazas del Movadef a la democracia”, sostuvo.

Vargas también advirtió riesgos con el actual nombramiento de Fernández al mando de la DINI, por lo que afirmó que la responsabilidad de los controles institucionales recae tanto en el Congreso y en la Contraloría General.

“Dependerá de ellos que no equivoquen el camino y utilicen los recursos públicos solo para los fines institucionales y de defensa de la seguridad nacional. En vista del actual contexto y considerando la extremada sensibilidad de la información y tecnologías que se maneja en la DINI, tal vez sería recomendable que se legisle de manera explícita sobre el perfil, la experiencia y los probados valores democráticos y éticos que debería tener el que aspire dirigir al ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional”, expresó.

Recordó que en el pasado se desnaturalizó a los sistemas de Inteligencia en el país. “La gran tentación es convertir a la inteligencia en espionaje”, agregó.

“ Eso pasó durante el régimen fujimorista, cuando se le dio al director del SIN [Servicio de Inteligencia Nacional] rango ministerial, con dependencia directa del presidente de la República y sin ningún tipo de control. En el 2015, con Ollanta Humala también volvieron a las andadas en las zonas grises del espionaje ”, dijo.

El también exministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que aunque es prematuro afirmar que existe riesgo político con el nombramiento de Fernández, advirtió que el mayor en retiro de la PNP “no parece una persona con experiencia profesional adecuada y ha sido elegido por amiguismo, es una forma de nepotismo el amiguismo”.

Basombrío además resaltó la importancia de la DINI y de quien debería ejercer el cargo de director en dicha entidad. Recordó que no solo provee de información estratégica al presidente, sino también al primer ministro.

“Es la encargada de coordinar todas las otras organizaciones de inteligencia del Estado, pero a la vez debería dedicarse solo a información estratégica, no táctica”, apuntó.

Añadió que la DINI “debería actuar bajo la ley pero sabemos que esto no siempre ocurre y es muy peligroso cuando se le quiere usar para fines vedados porque tiene un régimen especial que le da más facilidad para violar la ley”, manifestó.

“De quien dependo es del presidente”

A pesar de que está establecido que la DINI es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, José Luis Fernández sostiene que a quien rendirá cuentas en el cargo es al presidente Pedro Castillo.

“De seguridad nacional, de terrorismo, de narcotráfico, de corrupción voy a darle cuentas al señor presidente de la República, que es de quien dependo, soy un hombre de leyes y cumplo la ley y la ley dice que dependo directamente del presidente”, dijo en declaraciones a Cuarto Poder.

Fernández también ha declarado ante los medios para responder a los cuestionamientos por su nombramientos y negar las acusaciones en su contra.

En el portal del Gobierno se precisa que la DINI es una entidad adscrita a la PCM

En una entrevista con radio Exitosa, rechazó tener investigaciones por actos de corrupción. “No tengo ningún antecedente penal, judicial ni policial (…) Soy una persona fiel y cumplidora de la ley. Así como cumplo la ley, me gusta que las personas la cumplan”, dijo.

El jefe de la DINI sostuvo que “en la Policía sabemos quién es quién desde la escuela y todo el personal de la PNP, que ha trabajado bajo mis órdenes, así como los generales con los que he trabajado, conocen de mi calidad como persona. Soy íntegro, nunca me he visto envuelto en actos de corrupción”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

José Luis Fernández Latorre fue designado como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), pero su nombramiento ha sido cuestionado debido a su perfil profesional y a investigaciones en su paso por la policía. Según su reporte de información personal de la PNP, tuvo 30 sanciones disciplinarias entre 1997 y 2015. La mayoría por faltas contra la obediencia. En tres ocasiones fue declarado no apto para el ascenso, una de ellas por tener sentencia condenatoria.