La diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular) consideró que el predictamen de la Comisión de Constitución, presidida por Juntos por el Perú, que recomienda no aprobar y archivar pedido de facultades del Gobierno, “es en realidad una puñalada hacia el pueblo peruano”.

En declaraciones a los periodistas luego de la ceremonia de suscripción del decreto supremo que pone en marcha el incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) hasta alcanzar los S/ 1.300, señaló que esta decisión no “sorprende” a nadie.

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Manifestó que con dicha actitud no le hacen daño al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, sino a los peruanos, aunque aseguró que su gestión avanzará “con o sin facultades” legislativas.

“A nadie creo que le sorprende el hecho de que hayan evacuado el dictamen negativo, porque no solamente se oponen, sino que además demoran y lo lamentamos mucho. Esto es en realidad una puñalada hacia el pueblo peruano que ellos dicen defender, a los artesanos, a los agricultores, a las madres de familia, a los pescadores artesanales, en fin”, expresó.

“A la única persona que le hace daño es al pueblo peruano, no al gobierno de la presidenta Fujimori, que avanzará con o sin facultades. Sin duda. También es cierto que tomará mucho más tiempo donde los peruanos no tendrán los beneficios de esta legislación”, agregó.

Chacón indicó que la Cámara de Diputados y el Senado se manejan a través de las votaciones y de los consensos, razón por la cual -desde su punto de vista- “no tiene mucho sentido” hablar sobre cómo va a votar este último cuando primero tiene que haber un consenso entre los diputados.

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“Esa misma representación que hay en la Cámara de Diputados hay en la Cámara de Senadores y serán los senadores -después de su evaluación- quienes determinen qué aceptan, qué no aceptan a través de los consensos y los votos”, subrayó.

“No es verdad que el Senado puede hacer por sí lo que quiere, no, lo que hacen son los votos, el consenso, y la misma representación que hay en diputados hay en el Senado, así que creo que el suelo está parejo y lo único que hay son pretextos para impedir el avance del país”, sentenció.

Como se recuerda, el predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, al que accedió este Diario, recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas del Gobierno. Dicho grupo de trabajo sesionará este martes 29 y miércoles 30 a fin de debatir el texto.