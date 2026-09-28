La diputada Cecilia Chacón se refirió al predictamen de la Comisión de Constitución sobre la delegación de facultades. (Foto: GEC)
La diputada Cecilia Chacón se refirió al predictamen de la Comisión de Constitución sobre la delegación de facultades. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular) consideró que el predictamen de la Comisión de Constitución, presidida por Juntos por el Perú, que recomienda no aprobar y archivar pedido de facultades del Gobierno, “es en realidad una puñalada hacia el pueblo peruano”.

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