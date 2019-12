El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, remarcó que su cargo —al igual que el resto de ministros— siempre se encuentra a disposición del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, refirió que por el momento se encuentra “preocupado” por avanzar temas de su gestión.

Trujillo mencionó ello al ser consultado sobre si considera que su permanencia en el Gabinete Ministerial afecta al Gobierno, tras haber sido involucrado en un pago presuntamente irregular de S/41 millones a un consorcio a cargo de la construcción del Hospital de Moquegua, cuando era gerente de dicha región.

En este caso también estaría implicado el mandatario Vizcarra, quien fungió como gobernador cuando se realizó este desembolso, el cual ha sido observado por la Contraloría General de la República.

“Creo que poner en los titulares, poner en la palestra aspectos como estos, seguramente generan incomodidad, generan fastidio, generan alguna afectación [al Gobierno]. Insisto, mi cargo está ahí, el presidente decidirá”, refirió Trujillo en entrevista “Punto Final”.

“El cargo de ministro, el mío como cualquier otro, es un cargo que está siempre a disposición del presidente para las decisiones. Sin embargo, yo estoy ahorita preocupado por avanzar en los proyectos que debemos dar celeridad”, mencionó en otro momento.

Para el ministro de Transportes, los elementos que han sido investigados por la contraloría “son los mismos que ya fueron archivados dos veces” a nivel de la fiscalía. No obstante, subrayó que seguirá acudieron a las citaciones del Ministerio Público, si es que se llega a reabrir el caso.

“Sin embargo, si esto constituye nuevos elementos para la fiscalía y deciden iniciar investigación —que me parece que tienen que hacerlo— si nosotros somos convocados no hay ningún problema. He asistido a todas las citaciones desde enero del 2015”, aseveró.

Defiende designación

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, defendió el retorno al MTC de Edmer Trujillo, quien ya había dejado el cargo en abril de este año tras un incendio en el terminal de Fiori en el que murieron 17 personas, entre otros cuestionamientos al sector.

Según Zeballos, “se lo convoca por su expertis, por su experiencia y conocimiento de lo que son las contrataciones públicas, y uno de los ministerios que tiene carga importante sobre inversiones es el MTC, había que agilizar la mecánica de las inversiones”.

El primer ministro hizo hincapié que en el informe de la contraloría se encuentra responsabilidad en 14 funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, pero “no se comprende al presidente ni tampoco a este ministro”.

“Es discrecionalidad del Ministerio Público impulsar o no una nueva investigación, ellos son responsables de la acción penal, ellos considerarán si el ministro es parte de la investigación. Este informe está siendo validado por el Ministerio Público”, puntualizó.