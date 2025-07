El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, cuestionó a la prensa por, según afirmó, “utilizar” a la Logia Másonica para supuestamente hacer ver que sus integrantes están “necesitados de trabajo”.

“Yo lamento mucho que la prensa utilice a una institución de larga data, que es una escuela de formación humanista, y se pretenda utilizar a esta institución, a la que yo pertenezco, como si fuera que están necesitados de trabajo”, expresó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En declaraciones a los periodistas desde Trujillo, negó haber favorecido a miembros de su logia masónica, luego que “Cuarto Poder” revelara visitas y contrataciones en uno de los ministerios.

LEE MÁS: Integrante de logia masónica de Eduardo Arana fue contratado como consultor en el Minjus durante su gestión

Al respecto, el primer ministro afirmó que solo una persona fue contratada cuando era titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), pero enfatizó que cumplía con todos los requisitos.

“Este reportaje ha pretendido generar una especie de dudas sobre si las contrataciones o designaciones que se están haciendo fueran al margen de la ley. Debo mencionar: una sola persona fue contratada y cumple con todos los requisitos y perfiles del puesto, y no porque pertenezca o no a una asociación”, agregó.

En ese sentido, Arana reclamó de la prensa a que haga una “investigación correcta”. También negó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte sea “corrupto” y que haya habido algún tipo de recomendación para contratar a un funcionario.

“Este no es un gobierno corrupto, en mi gestión tampoco ha habido y en ningún caso se ha hecho ningún tipo de recomendación a persona o funcionario para que atienda o desatienda a alguien. Todas las personas tienen el derecho de ejercer sus atributos privados o públicos siempre en el margen de la ley”, aseveró.

Finalmente, Eduardo Arana pidió a los periodistas investigar presuntas irregularidades, pero no especular sobre supuestas recomendaciones por pertenecer a algún tipo de asociación.

“Mi exhortación es que los periodistas investiguen si efectivamente ha habido algo incorrecto, y si han encontrado algo incorrecto, que lo mencionen, pero que no digan que porque pertenezca a una asociación, probablemente ha habido algún tipo de recomendación o un beneficio”, acotó.

“No ha habido ningún tipo de beneficio, según se aprecia en el reportaje incluso no ha habido ningún tratamiento de beneficiar o tampoco de darle una atención preferencial a ninguna persona ni a ningún tipo de asociación”, sentenció.

Declaraciones del primer ministro Eduardo Arana. (Video: Canal N)

El caso

“Cuarto Poder” informó el último domingo que n compañero de logia masónica del jefe del Gabinete Ministerial fue contratado como asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) cuando el actual primer ministro era titular de dicho portafolio.

Se trata de Elías Falla Villegas, quien es consultor FAG del despacho ministerial del Minjusdh desde noviembre del 2023, cuando Arana era el titular del sector. Gana S/15.600 mensuales, según el portal de transparencia.

LEE MÁS: Tribunal de Transparencia da siete días hábiles a PCM para remitir expediente sobre sueldo de Dina Boluarte para resolver apelación

Eduardo Arana es masón antes de ser ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros. Pertenece al Supremo Consejo del Grado 33 para la República del Perú.

Falla Villegas pasó de ganar S/9.110 como asesor en el Congreso a casi S/16 mil mensuales como consultor FAG del Ministerio de Justicia.

Consultado por el programa, Eduardo Arana señaló que nunca se favoreció a nadie, pero admitió que se invitó a trabajar a “una persona de la orden masónica”. Elías Falla también se pronunció.

“Soy un profesional con muchos títulos. No, no (me trajo Eduardo Arana)”, dijo Fallas Villegas, quien negó tener fotos con el primer ministro en la logia masónica, pese a que las evidencias lo desmienten.