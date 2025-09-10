El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, cuestionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se haya permitido decir cómo deben sentenciar los jueces del Perú con respecto a la ley de amnistía para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (PNP) que lucharon contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Durante la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, señaló que desde la óptica constitucional los jueces tienen como principales atributos la autonomía y la independencia al dictar sus sentencias.

Mencionó que nadie en el Perú o en el mundo puede influenciar en sus decisiones y que ninguna autoridad, por más alta que sea, puede generar algún tipo de insinuación para que puedan sentenciar de una u otra manera.

Arana recordó que es una potestad que todos los jueces del Perú puedan aplicar lo que se llama el control difuso y el de convencionalidad respecto a la ley de amnistía promulgada por el Ejecutivo.

“A mí lo que en particular me extraña es que una corte se haya permitido, en una resolución, cómo deben sentenciar y eso es inaceptable porque un juez no puede obedecer a un mandato de una corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o subalterno de él”, expresó.

“Eso llama poderosamente la atención, que la corte le diga a los jueces cómo deben o no deben sentenciar. En esa perspectiva, se debe cautelar la autonomía y la independencia de los jueces de la república”, agregó.

De otro lado, Eduardo Arana negó que exista alguna carta o proyecto de carta para el retiro del Perú de la Corte IDH y mencionó que el Gobierno se encuentra en la etapa previa o inicial de evaluación sobre la permanencia del país en el sistema interamericano.

“Estamos hablando de un estudio, estamos en la etapa previa o inicial que es la estudiar, que es lo que yo he expresado y que es lo que hemos considerado los ministros, que es evaluar”, subrayó.

“Esto significa que es evidente que tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Relaciones Exteriores harán lo que corresponde para evaluar el sistema interamericano, las sentencia. Es un trabajo prolijo que hay que hacer, esto no es una cuestión de que a mí me parece o no”, sentenció.